Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Десна
Шахтер - Десна: обзор матча 14 марта 2021
Шахтер
14.03.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
4 : 0
Завершен
Десна
34'
Тете (П)
74'
М. Соломон
77'
М. Соломон
80'
Тете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Десна
88'
Замена
I. Litovka
️️️️
E. Past
86'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
А. Тотовицкий
85'
Замена
A. Sukhotsky
️️️️
Е. Картушов
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
М. Соломон
81'
Замена
Г. Судаков
️️️️
А. Патрик
81'
ГОЛ! 4:0!
Тете
80'
ГОЛ! 3:0!
М. Соломон
Пас отдал
А. Патрик
77'
77'
Замена
Л. Арвеладзе
️️️️
В. Калитвинцев
ГОЛ! 2:0!
М. Соломон
Пас отдал
Дентиньо
74'
Замена
Дентиньо
️️️️
А. Мораес
71'
Желтая карточка
Додо
68'
Замена
Марлос
️️️️
М. Антонио
60'
46'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
Y. Chepurnenko
Желтая карточка
Н. Матвиенко
40'
34'
Желтая карточка
М. Имереков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Тете
34'
30'
Желтая карточка
V. Ogirya
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Майкон
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Десна
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Георгий Судаков
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
0
Constantin Dima
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
4-2-3-1
12
Трубин
31
Исмаили
27
Кривцов
22
Матвиенко
2
Додо
8
Майкон
8
Антонио
10
Соломон
10
Патрик
11
Тете
18
Мораес
4-3-1-3
28
Полегенько
32
Имереков
5
Тамм
22
45
Калитвинцев
11
Картушов
37
5
Тотовицкий
11
Гуцуляк
44
14
18
Мораес
31
Дентиньо
31
Дентиньо
18
Мораес
10
Патрик
8
Судаков
8
Судаков
10
Патрик
10
Соломон
22
Коноплянка
22
Коноплянка
10
Соломон
8
Антонио
10
Марлос
10
Марлос
8
Антонио
44
72
72
44
11
Картушов
23
23
11
Картушов
45
Калитвинцев
9
Арвеладзе
9
Арвеладзе
45
Калитвинцев
5
Тотовицкий
21
Безбородько
21
Безбородько
5
Тотовицкий
14
0
0
14
Остались в запасе
Шахтер
Десна
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
0
Constantin Dima
ЦФ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
11
Тайсон
ЦФ
Остались в запасе
0
Constantin Dima
ЦФ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Шахтер - Десна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Шахтер
Десна
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+