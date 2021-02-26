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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Ингулец
Десна - Ингулец: обзор матча 26 февраля 2021
Десна
26.02.2021, пятница, 20:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Ингулец
34'
А. Тотовицкий
57'
А. Гитченко
84'
В. Ермаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Ингулец
Замена
Y. Chepurnenko
️️️️
А. Тотовицкий
90'
Замена
C. Dima
️️️️
Ф. Будковский
90'
ГОЛ! 3:0!
В. Ермаков
84'
79'
Замена
Y. Oscar Mkomola
️️️️
M. Bartulovic
79'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
А. Козак
Замена
В. Ермаков
️️️️
Б. Белошевский
70'
ГОЛ! 2:0!
А. Гитченко
Пас отдал
А. Гуцуляк
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Тотовицкий
Пас отдал
A. Mostoviy
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Егор Картушов
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
6
Богдан Белошевский
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Ингулец
28
Виталий Павлов
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Десна
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
0
Constantin Dima
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
0
I. Kovalenko
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
0
F. Seitkhalilov
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
4-2-1-4
4
Гитченко
22
5
Тамм
22
Конопля
11
Картушов
37
5
Тотовицкий
28
Будковский
44
6
Белошевский
11
Гуцуляк
3-1-1-1-5
39
Балан
55
Ковалев
28
Павлов
76
Шишка
5
Запорожец
10
Козак
31
1
89
45
0
5
Тотовицкий
14
14
5
Тотовицкий
28
Будковский
0
0
28
Будковский
6
Белошевский
3
Ермаков
3
Ермаков
6
Белошевский
10
Козак
0
0
10
Козак
0
18
18
0
Остались в запасе
Десна
Ингулец
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
28
Павел Полегенько
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
99
Николай Квасный
ЛЗ
73
Artem Malysh
ЦФ
0
F. Seitkhalilov
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
28
Павел Полегенько
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Квасный
ЛЗ
73
Artem Malysh
ЦФ
0
F. Seitkhalilov
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Десна - Ингулец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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