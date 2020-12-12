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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Минай
Ворскла - Минай: обзор матча 12 декабря 2020
Ворскла
12.12.2020, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Минай
63'
Д. Кравчук
14'
А. Нуриев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Минай
90'
+5
Желтая карточка
М. Матич
85'
Желтая карточка
Р. Малепе
81'
Желтая карточка
О. Голодюк
81'
Замена
O. Shpak
️️️️
А. Нуриев
Замена
P. Rebenok
️️️️
N. Yakubu
70'
68'
Замена
О. Голодюк
️️️️
А. Ткачук
68'
Замена
Д. Кныш
️️️️
V. Pynyashko
65'
Желтая карточка
А. Ткачук
ГОЛ! 1:1!
Д. Кравчук
63'
Желтая карточка
А. Скляр
62'
Замена
И. Песич
️️️️
V. Sapay
54'
Желтая карточка
С. Яворский
53'
Замена
D. Vasin
️️️️
D. Shcherbak
46'
46'
Замена
Р. Малепе
️️️️
D. Kozhanov
Желтая карточка
Д. Пуцлин
38'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Нуриев
Пас отдал
D. Kozhanov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
14
Ибраим Кане
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
0
V. Sapay
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Минай
44
Тарас Сакив
ЛЗ
4
Мислав Матич
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
0
O. Snizhko
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
0
A. Popovych
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
Ворскла
37
Валерий Дубко
ЦЗ
77
Иван Песич
ЛВ
0
P. Rebenok
ЦП
21
Данил Кравчук
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
8
Репо Малепе
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
14
Данил Кныш
ПВ
0
S. Mayembe
ЦФ
90
Artur Karnoza
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
0
O. Shpak
ЦФ
3-3-3-2
44
Пердута
25
0
13
Яворский
38
Челядин
14
Кане
6
Скляр
6
Пуцлин
5
Ндиайе
31
Ризнык
99
3-1-1-1-5
4
Матич
71
Лопыренок
44
Сакив
19
Ткачук
0
7
Нуриев
0
0
0
0
0
0
77
Песич
77
Песич
0
25
0
0
25
99
0
0
99
19
Ткачук
32
Голодюк
32
Голодюк
19
Ткачук
0
14
Кныш
14
Кныш
0
0
8
Малепе
8
Малепе
0
7
Нуриев
0
0
7
Нуриев
Остались в запасе
Ворскла
Минай
37
Валерий Дубко
ЦЗ
21
Данил Кравчук
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
0
S. Mayembe
ЦФ
90
Artur Karnoza
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦП
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
Остались в запасе
37
Валерий Дубко
ЦЗ
21
Данил Кравчук
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
0
S. Mayembe
ЦФ
90
Artur Karnoza
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦП
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Ворскла - Минай
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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