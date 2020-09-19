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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Ворскла
Александрия - Ворскла: обзор матча 19 сентября 2020
Александрия
19.09.2020, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Ворскла
24'
Р. Степанюк
52'
Д. Пуцлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Ворскла
89'
Замена
P. Rebenok
️️️️
N. Yakubu
88'
Замена
V. Sapay
️️️️
Д. Пуцлин
88'
Замена
️️️️
Р. Степанюк
Замена
Т. Стецков
️️️️
В. Лучкевич
78'
Желтая карточка
Е. Банада
75'
71'
Замена
D. Vasin
️️️️
В. Кулач
Желтая карточка
P. Pashaev
56'
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Пуцлин
Пас отдал
И. Пердута
47'
Желтая карточка
В. Кулач
39'
Желтая карточка
И. Кане
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Степанюк
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
22'
16'
Желтая карточка
Д. Пуцлин
Желтая карточка
Б. Мишенко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Ворскла
25
N. Yakubu
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Александрия
55
Тимур Стецков
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Ворскла
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
0
V. Sapay
ЦЗ
0
P. Rebenok
ЦП
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
11
Никита Татарков
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
3-2-4-1
79
Панькив
11
Мирошниченко
7
Мишенко
21
4
Дубра
4
Бабогло
44
Банада
27
7
Лучкевич
22
Грицук
17
Ситало
4-4-3
13
Яворский
14
Кане
44
Пердута
25
17
Чеснаков
6
Пуцлин
5
Ндиайе
6
Скляр
10
Кулач
31
Ризнык
7
Степанюк
7
Лучкевич
55
Стецков
55
Стецков
7
Лучкевич
6
Пуцлин
0
0
6
Пуцлин
25
0
0
25
10
Кулач
0
0
10
Кулач
Остались в запасе
Александрия
Ворскла
9
Денис Устименко
ЦФ
6
Алексей Довгий
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
11
Никита Татарков
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
9
Денис Устименко
ЦФ
6
Алексей Довгий
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Остались в запасе
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
11
Никита Татарков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Александрия - Ворскла
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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