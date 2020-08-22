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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Мариуполь
Александрия - Мариуполь: обзор матча 22 августа 2020
Александрия
22.08.2020, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Мариуполь
45'
Д. Шастал
47'
A. Gordienko
49'
Б. Мишенко
90+1'
Д. Безбородько
82'
А. Кулаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Мариуполь
ГОЛ! 4:1!
Д. Безбородько
Пас отдал
В. Грицук
90'
+1
Замена
В. Грицук
️️️️
К. Ковалец
90'
82'
ГОЛ! 3:1!
А. Кулаков
Замена
А. Довгий
️️️️
Е. Банада
79'
Замена
Д. Устименко
️️️️
Б. Мишенко
79'
74'
Желтая карточка
Д. Мишнев
Замена
М. Задерака
️️️️
В. Лучкевич
67'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
Д. Шастал
66'
65'
Замена
Н. Муравский
️️️️
I. Tyshchenko
ГОЛ! 3:0!
Б. Мишенко
Пас отдал
К. Ковалец
49'
ГОЛ! 2:0!
A. Gordienko
Пас отдал
Б. Мишенко
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шастал
Пас отдал
В. Лучкевич
45'
33'
Желтая карточка
Д. Топалов
Желтая карточка
P. Pashaev
18'
11'
Желтая карточка
O. Bykov
7'
Желтая карточка
I. Tyshchenko
4'
Желтая карточка
А. Кащук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
3
Artem Gordienko
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Александрия
55
Тимур Стецков
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
80
Антон Байдал
ЛВ
6
Максим Чех
ОП
4-5-1
79
Панькив
11
Мирошниченко
4
Бабогло
7
Мишенко
21
7
Лучкевич
44
Банада
6
Ковалец
27
3
7
Шастал
3-3-1-2
1
21
3
Сагуткин
19
12
Топалов
77
Игнатенко
15
Мишнев
19
Бондаренко
7
Кащук
10
Кулаков
7
Мишенко
9
Устименко
9
Устименко
7
Мишенко
44
Банада
6
Довгий
6
Довгий
44
Банада
6
Ковалец
22
Грицук
22
Грицук
6
Ковалец
7
Лучкевич
20
Задерака
20
Задерака
7
Лучкевич
7
Шастал
21
Безбородько
21
Безбородько
7
Шастал
19
34
Муравский
34
Муравский
19
Остались в запасе
Александрия
Мариуполь
55
Тимур Стецков
ЦЗ
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
6
Максим Чех
ОП
22
Илья Путря
ПЗ
80
Антон Байдал
ЛВ
1
Олег Кудрик
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
55
Тимур Стецков
ЦЗ
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Остались в запасе
6
Максим Чех
ОП
22
Илья Путря
ПЗ
80
Антон Байдал
ЛВ
1
Олег Кудрик
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Александрия - Мариуполь
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
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