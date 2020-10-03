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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Стабек
Сарпсборг 08 - Стабек: обзор матча 03 октября 2020
Сарпсборг 08
03.10.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
4 : 0
Завершен
Стабек
10'
М. Дюрестам
16'
Т. Хайнц
23'
Д. Линдсет
26'
Б. Утвик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Стабек
Замена
М. Офкир
️️️️
Г. Молинс
82'
Замена
S. Bojang
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
81'
Замена
J. Adeoti
️️️️
Г. Ветти
70'
68'
Замена
Й. Исаксен
️️️️
У. Ветлесен
Замена
С. Ярль
️️️️
Б. Утвик
65'
62'
Желтая карточка
P. Vogt
57'
Замена
K. Kinoshita
️️️️
D. Maatsen
53'
Желтая карточка
Y. Amankwah
46'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
Э. Бохинен
ГОЛ! 4:0!
Б. Утвик
Пас отдал
Т. Хайнц
26'
ГОЛ! 3:0!
Д. Линдсет
Пас отдал
Г. Молинс
23'
ГОЛ! 2:0!
Т. Хайнц
Пас отдал
Д. Линдсет
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Дюрестам
Пас отдал
Д. Линдсет
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
17
Лук Касси
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
4-3-4
4
Утвик
3
Наэсс
3
Хорн
6
Дюрестам
14
Хайнц
18
Ветти
10
Линдсет
91
10
Молинс
7
5
1-4-5
12
Сандберг
3
32
Бохинен
2
17
Касси
24
Костадинов
2
20
Эдвардсен
11
5
26
7
2
2
7
18
Ветти
17
17
18
Ветти
4
Утвик
55
Ярль
55
Ярль
4
Утвик
10
Молинс
11
Офкир
11
Офкир
10
Молинс
Ветлесен
6
Исаксен
6
Исаксен
Ветлесен
32
Бохинен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
32
Бохинен
11
19
19
11
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Стабек
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
Главный тренер
Гейр Бакке
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
21
Magnus Lundal
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
21
Magnus Lundal
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Стабек
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
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Сарпсборг 08
Стабек
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
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