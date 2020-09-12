Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Хаугесунд
Стабек - Хаугесунд: обзор матча 12 сентября 2020
Стабек
12.09.2020, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
2 : 1
Завершен
Хаугесунд
12'
А. Ханше-Ольсен
77'
D. Maatsen
33'
А. Ханше-Ольсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Хаугесунд
85'
Замена
И. Коне
️️️️
C. Grindheim
83'
Желтая карточка
Т. Педерсен
ГОЛ! 2:1!
D. Maatsen
77'
Замена
D. Maatsen
️️️️
Э. Ботхейм
70'
Замена
Y. Amankwah
️️️️
M. Solheim
69'
58'
Желтая карточка
Н. Сандберг
Замена
M. Lundal
️️️️
T. Lumanza
39'
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Ханше-Ольсен
Желтая карточка
M. Solheim
30'
Желтая карточка
S. Skytte
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Ханше-Ольсен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
Хаугесунд
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
1-3-5
12
Сандберг
21
Ханше-Ольсен
2
67
10
Ветлесен
26
22
Ботхейм
19
20
Эдвардсен
5
3-2-1-1-4
3
Деслер
16
Хансен
3
Кнудсен
23
Педерсен
23
Столас
16
Лейте
23
Сандберг
12
7
25
Ваджи
38
67
21
21
67
5
3
3
5
22
Ботхейм
11
11
22
Ботхейм
7
28
Коне
28
Коне
7
Остались в запасе
Стабек
Хаугесунд
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
12
Luděk Vejmola
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
Остались в запасе
12
Luděk Vejmola
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Стабек - Хаугесунд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
Новости команд
Все
Стабек
Хаугесунд
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+