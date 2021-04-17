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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Теплице
Сигма - Теплице: обзор матча 17 апреля 2021
Сигма
17.04.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Теплице
4'
P. Zifcak
50'
В. Вукадинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Теплице
90'
+3
Желтая карточка
Я. Фортельный
85'
Замена
A. Ljevakovic
️️️️
P. Zitny
85'
Замена
Д. Трубац
️️️️
L. Kodad
Замена
D. Radić
️️️️
P. Zifcak
78'
76'
Замена
Я. Фортельный
️️️️
В. Вукадинович
75'
Замена
M. Radosta
️️️️
P. Moulis
Замена
P. Slamena
️️️️
M. Sladký
72'
Замена
Я. Михалик
️️️️
М. Хытил
72'
65'
Желтая карточка
L. Kodad
Желтая карточка
Д. Гоушка
62'
Желтая карточка
О. Змозла
50'
50'
ГОЛ! 1:1!
В. Вукадинович
Пас отдал
T. Kucera
Желтая карточка
M. Sladký
46'
43'
Желтая карточка
Ш. Габриэль
24'
Желтая карточка
R. Droehnle
ГОЛ! 1:0!
P. Zifcak
Пас отдал
О. Змозла
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Ярослав Михалик
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
17
Dominik Radić
ЦФ
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
3-5-1
30
Мандоус
32
21
Змозла
4
Хубник
13
Хытил
93
8
Гоушка
19
22
11
3-3-5
32
Габриэль
0
22
19
Юкл
29
0
21
10
77
Вукадинович
3
4
22
0
0
22
11
17
17
11
13
Хытил
23
Михалик
23
Михалик
13
Хытил
77
Вукадинович
8
Фортельный
8
Фортельный
77
Вукадинович
10
35
35
10
29
0
0
29
3
27
Трубац
27
Трубац
3
Остались в запасе
Сигма
Теплице
44
Матуш Мачик
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
15
Jan Sterba
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
23
Лукаш Маречек
ЦП
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
44
Матуш Мачик
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
15
Jan Sterba
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
Остались в запасе
23
Лукаш Маречек
ЦП
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Сигма - Теплице
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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