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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Сигма
Теплице - Сигма: обзор матча 12 декабря 2020
Теплице
12.12.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Сигма
57'
J. Mareš
3'
J. Yunis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Сигма
Замена
A. Ljevakovic
️️️️
J. Mareš
90'
Замена
L. Kodad
️️️️
P. Moulis
87'
76'
Замена
М. Неспор
️️️️
J. Yunis
Замена
В. Вукадинович
️️️️
M. Radosta
67'
Замена
Я. Ржезничек
️️️️
Д. Трубац
67'
65'
Замена
P. Gonzalez
️️️️
Š. Falta
65'
Замена
К. Данек
️️️️
Д. Гоушка
ГОЛ! 1:1!
J. Mareš
Пас отдал
Д. Трубац
57'
Замена
J. Hosek
️️️️
Я. Шейбал
46'
3'
ГОЛ! 0:1!
J. Yunis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
7
Радим Брейте
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
10
Jakub Yunis
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Теплице
90
Jan Hosek
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Сигма
32
Vit Benes
ЦЗ
10
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
17
Dominik Radić
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
2-4-5
17
35
19
Юкл
2
Шейбал
0
27
Трубац
1
26
10
11
8
Фортельный
4-3-2
30
Мандоус
4
Хубник
0
20
17
Гала
22
Пулоло
8
Гоушка
22
23
10
10
3
3
10
2
Шейбал
90
90
2
Шейбал
11
0
0
11
27
Трубац
37
Ржезничек
37
Ржезничек
27
Трубац
35
77
Вукадинович
77
Вукадинович
35
10
26
Неспор
26
Неспор
10
8
Гоушка
10
Данек
10
Данек
8
Гоушка
20
93
93
20
Остались в запасе
Теплице
Сигма
11
Матиас Козак
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
17
Dominik Radić
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
32
Vit Benes
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
11
Матиас Козак
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Остались в запасе
17
Dominik Radić
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
32
Vit Benes
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Теплице - Сигма
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Теплице
- : -
28.11.2026
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Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
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Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
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