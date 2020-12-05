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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Пршибрам
Сигма - Пршибрам: обзор матча 05 декабря 2020
Сигма
05.12.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Пршибрам
37'
Д. Гоушка (П)
88'
E. Antwi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Пршибрам
88'
ГОЛ! 1:1!
E. Antwi
Замена
V. Benes
️️️️
М. Неспор
87'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
Д. Гоушка
87'
85'
Замена
J. Kvida
️️️️
T. Pilik
Желтая карточка
Д. Гоушка
80'
Замена
P. Zifcak
️️️️
P. Gonzalez
78'
74'
Замена
J. Vais
️️️️
P. Kleščík
74'
Замена
V. Svoboda
️️️️
S. Vavra
74'
Замена
E. Antwi
️️️️
Ф. Зорван
73'
Замена
J. Tregler
️️️️
R. Voltr
Желтая карточка
М. Неспор
69'
Замена
Р. Брейте
️️️️
М. Хытил
68'
44'
Желтая карточка
S. Vavra
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Гоушка
37'
35'
Желтая карточка
M. Novy
13'
Желтая карточка
Z. Folprecht
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
23
Peter Kleščík
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
0
T. Pilik
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
1
Zdenek Folprecht
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
17
Dominik Radić
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
0
P. Hajek
ЦП
0
V. Svoboda
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
4-5-1
30
Мандоус
0
4
Хубник
20
17
Гала
13
Хытил
93
8
Гоушка
19
22
Пулоло
26
Неспор
4-3-4
23
32
25
0
0
21
8
Зорван
27
26
0
1
93
11
11
93
13
Хытил
7
Брейте
7
Брейте
13
Хытил
26
Неспор
32
32
26
Неспор
8
Гоушка
23
23
8
Гоушка
0
0
0
0
23
0
0
23
0
15
15
0
27
20
20
27
8
Зорван
0
0
8
Зорван
Остались в запасе
Сигма
Пршибрам
17
Dominik Radić
ЦФ
22
Martin Sladký
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
0
P. Hajek
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
17
Dominik Radić
ЦФ
22
Martin Sladký
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Остались в запасе
0
P. Hajek
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Сигма - Пршибрам
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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