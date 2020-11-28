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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Млада Болеслав
Пршибрам - Млада Болеслав: обзор матча 28 ноября 2020
Пршибрам
28.11.2020, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
64'
R. Voltr
76'
S. Vavra
28'
M. Skoda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Млада Болеслав
Желтая карточка
O. Koci
90'
+2
Замена
J. Kvida
️️️️
J. Rezek
87'
Замена
D. Pinc
️️️️
R. Voltr
87'
Замена
E. Antwi
️️️️
S. Vavra
82'
ГОЛ! 2:1!
S. Vavra
Пас отдал
P. Hajek
76'
75'
Желтая карточка
Д. Дудера
74'
Замена
Я. Фулнек
️️️️
Я. Клима
74'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Д. Яношек
70'
Замена
В. Дрчал
️️️️
M. Skoda
ГОЛ! 1:1!
R. Voltr
64'
Замена
P. Hajek
️️️️
Z. Folprecht
63'
Желтая карточка
T. Pilik
57'
Замена
T. Pilik
️️️️
V. Svoboda
46'
40'
Желтая карточка
А. Татаев
28'
ГОЛ! 0:1!
M. Skoda
Пас отдал
Д. Дудера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
23
Peter Kleščík
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
21
Jan Rezek
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
0
V. Svoboda
ЦФ
1
Zdenek Folprecht
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Млада Болеслав
12
Marco Túlio
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
0
O. Zahustel
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
0
P. Hajek
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
0
J. Vais
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
Млада Болеслав
35
Якуб Маркович
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
4-2-5
0
32
25
23
21
8
Зорван
1
26
27
0
0
3-2-3-2
39
Клима
39
Крапка
27
Мазань
5
Татаев
0
39
Яношек
23
Дудера
32
Будински
0
99
21
15
15
21
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
27
0
0
27
39
Клима
22
Фулнек
22
Фулнек
39
Клима
39
Яношек
9
Икаунекс
9
Икаунекс
39
Яношек
0
17
Дрчал
17
Дрчал
0
Остались в запасе
Пршибрам
Млада Болеслав
0
J. Vais
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
35
Якуб Маркович
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
25
Jiří Kulhánek
ЦП
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
0
J. Vais
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
25
Jiří Kulhánek
ЦП
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Пршибрам - Млада Болеслав
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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Млада Болеслав
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1
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«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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