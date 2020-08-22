Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Теплице
Пршибрам - Теплице: обзор матча 22 августа 2020
Пршибрам
22.08.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Теплице
79'
J. Rezek
15'
Е. Назаров
73'
Я. Ржезничек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Теплице
90'
+3
Замена
M. Radosta
️️️️
Д. Трубац
87'
Замена
T. Vondrasek
️️️️
P. Moulis
83'
Замена
A. Hycka
️️️️
J. Mareš
ГОЛ! 1:2!
J. Rezek
Пас отдал
M. Novy
79'
Желтая карточка
M. Novy
76'
73'
ГОЛ! 0:2!
Я. Ржезничек
Пас отдал
J. Mareš
Желтая карточка
J. Rezek
68'
Замена
K. Soldat
️️️️
E. Antwi
60'
Замена
️️️️
P. Hajek
59'
Желтая карточка
O. Kingue
53'
39'
Желтая карточка
Я. Ржезничек
21'
Желтая карточка
Е. Назаров
15'
ГОЛ! 0:1!
Е. Назаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
32
Martin Novy
ЦЗ
23
Peter Kleščík
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
0
E. Antwi
ЦП
77
Jan Dil
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Теплице
9
Евгений Назаров
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Пршибрам
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
7
Jakub Šašinka
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
4-4-2
32
0
0
23
0
21
0
0
1
77
1-4-5
9
Назаров
0
23
Маречек
29
27
Трубац
10
11
37
Ржезничек
26
30
0
25
25
0
11
0
0
11
27
Трубац
35
35
27
Трубац
10
17
17
10
Остались в запасе
Пршибрам
Теплице
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
7
Jakub Šašinka
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
1
Ludek Nemecek
ЦФ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
7
Jakub Šašinka
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
Остались в запасе
1
Ludek Nemecek
ЦФ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Пршибрам - Теплице
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
На Литавке
Новости команд
Все
Пршибрам
Теплице
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+