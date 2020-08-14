Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Бавария
Барселона - Бавария: обзор матча 14 августа 2020
Барселона
14.08.2020, пятница, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 8
Завершен
Бавария
7'
Д. Алаба (АГ)
57'
Л. Суарес
4'
Т. Мюллер
21'
И. Перишич
27'
С. Гнабри
31'
Т. Мюллер
63'
Й. Киммих
83'
Р. Левандовски
85'
Ф. Коутиньо
89'
Ф. Коутиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бавария
Желтая карточка
А. Видаль
90'
+2
89'
ГОЛ! 2:8!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Л. Эрнандес
86'
Желтая карточка
Й. Киммих
85'
ГОЛ! 2:7!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Т. Мюллер
84'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
А. Дэвис
83'
ГОЛ! 2:6!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Коутиньо
83'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Л. Горецка
76'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Боатенг
75'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
С. Гнабри
67'
Замена
К. Коман
️️️️
И. Перишич
63'
ГОЛ! 2:5!
Й. Киммих
Пас отдал
А. Дэвис
Желтая карточка
Ж. Альба
59'
ГОЛ! 2:4!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
57'
Желтая карточка
Л. Суарес
54'
51'
Желтая карточка
А. Дэвис
Замена
А. Гризманн
️️️️
С. Бускетс
46'
42'
Желтая карточка
Д. Боатенг
31'
ГОЛ! 1:4!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Киммих
27'
ГОЛ! 1:3!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Горецка
21'
ГОЛ! 1:2!
И. Перишич
Пас отдал
С. Гнабри
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Алаба
7'
4'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
27
Леон Горецка
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
15
Людовит Рейс
ЦП
6
Мончу
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Бавария
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
23
Видаль
21
де Йонг
6
Роберто
10
Месси
9
Суарес
3-2-1-2-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
19
Дэвис
27
Горецка
6
Киммих
6
Алькантара
7
Гнабри
5
Перишич
9
Левандовски
13
Мюллер
5
Бускетс
31
Фати
31
Фати
5
Бускетс
5
Бускетс
7
Гризманн
7
Гризманн
5
Бускетс
7
Гнабри
11
Коутиньо
11
Коутиньо
7
Гнабри
19
Дэвис
21
Эрнандес
21
Эрнандес
19
Дэвис
17
Боатенг
25
Зюле
25
Зюле
17
Боатенг
27
Горецка
8
Толиссо
8
Толиссо
27
Горецка
5
Перишич
21
Коман
21
Коман
5
Перишич
Остались в запасе
Барселона
Бавария
15
Людовит Рейс
ЦП
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
10
Джамал Мусиала
АП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
15
Людовит Рейс
ЦП
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
10
Джамал Мусиала
АП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Барселона - Бавария
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Барселона
Бавария
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
Вчера, 13:19
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
Вчера, 13:19
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+