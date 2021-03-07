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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Оденсе
Вайле - Оденсе: обзор матча 07 марта 2021
Вайле
07.03.2021, воскресенье, 22:00
Дания. Суперлига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Оденсе
60'
А. Соуза
89'
Г. Онугха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Оденсе
ГОЛ! 2:0!
Г. Онугха
Пас отдал
Ю. Рамадани
89'
88'
Замена
K. Larsen
️️️️
И. Жебали
Желтая карточка
А. Брунст
83'
79'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
А. Элис Трандарсон
Замена
L. Hetemi
️️️️
A. Mucolli
76'
Замена
Г. Онугха
️️️️
В. Фагир
76'
Желтая карточка
K. Yamga
75'
Замена
D. Kovačić
️️️️
А. Соуза
71'
68'
Желтая карточка
A. Simon Okosun
68'
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
M. Lieder
67'
Замена
Э. Сабби
️️️️
М. Опондо
67'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
J. Thomasen
Желтая карточка
А. Соуза
63'
Замена
K. Yamga
️️️️
Л. Энгель
63'
ГОЛ! 1:0!
А. Соуза
Пас отдал
В. Давидсен
60'
Желтая карточка
A. Mucolli
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Вайле
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
0
K. Yamga
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Брунст
20
Колингер
3
Давидсен
40
Ояла
4
Энгель
14
Мельгор
6
Эзатолахи
20
Рамадани
10
Соуза
19
Фагир
19
4-3-3
53
Кристенсен
2
4
6
Тверсков
30
Андерсен
11
Опондо
21
Трандарсон
18
10
8
11
Жебали
10
Соуза
4
4
10
Соуза
19
34
34
19
4
Энгель
0
0
4
Энгель
19
Фагир
7
Онугха
7
Онугха
19
Фагир
21
Трандарсон
9
Кадрии
9
Кадрии
21
Трандарсон
11
Жебали
3
3
11
Жебали
11
Опондо
11
Сабби
11
Сабби
11
Опондо
18
6
6
18
10
26
26
10
Остались в запасе
Вайле
Оденсе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Вайле - Оденсе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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Оденсе
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