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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Вайле
Брондбю - Вайле: обзор матча 21 февраля 2021
Брондбю
21.02.2021, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Вайле
15'
М. Уре
48'
П. Бенгтссон (АГ)
57'
В. Фагир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Вайле
Желтая карточка
А. Павлович
90'
88'
Желтая карточка
А. Соуза
Замена
А. Слимане
️️️️
Й. Линдстрем
87'
86'
Замена
L. Jensen
️️️️
Ю. Рамадани
76'
Замена
D. Montiel
️️️️
L. Hetemi
76'
Замена
D. Kovačić
️️️️
Т. Мельгор
Замена
Л. Виген
️️️️
М. Уре
72'
Замена
А. Брус
️️️️
П. Бьюр
60'
Замена
А. Павлович
️️️️
С. Хедлунд
60'
57'
ГОЛ! 2:1!
В. Фагир
Пас отдал
А. Соуза
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
П. Бенгтссон
48'
ГОЛ! 1:0!
М. Уре
Пас отдал
Й. Линдстрем
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
19
Вахид Фагир
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
20
Анис Слимане
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
22
Уго Экитике
ПВ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
8
Tobias Sommer
ЦФ
3-4-1-2
1
Швабе
2
Максе
6
Херманнссон
5
Юнг
32
Френдруп
21
Бьюр
14
Менса
5
Радошевич
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
3-2-1-1-3
30
Брунст
4
Энгель
20
Колингер
40
Ояла
14
Мельгор
19
Бенгтссон
20
Рамадани
10
Соуза
7
Онугха
34
19
Фагир
21
Бьюр
5
Брус
5
Брус
21
Бьюр
35
Линдстрем
20
Слимане
20
Слимане
35
Линдстрем
17
Уре
13
Виген
13
Виген
17
Уре
15
Хедлунд
20
Павлович
20
Павлович
15
Хедлунд
14
Мельгор
4
4
14
Мельгор
20
Рамадани
17
17
20
Рамадани
34
10
10
34
Остались в запасе
Брондбю
Вайле
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
21
Indy Groothuizen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
22
Уго Экитике
ПВ
8
Tobias Sommer
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
22
Уго Экитике
ПВ
8
Tobias Sommer
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Брондбю - Вайле
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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