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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Нордшелланд
Вайле - Нордшелланд: обзор матча 14 февраля 2021
Вайле
14.02.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Нордшелланд
37'
A. Mucolli
90+2'
Д. Колингер
72'
U. Jenssen
87'
В. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Нордшелланд
ГОЛ! 2:2!
Д. Колингер
Пас отдал
А. Соуза
90'
+2
Замена
D. Montiel
️️️️
A. Mucolli
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
В. Йенсен
Замена
D. Kovačić
️️️️
С. Эзатолахи
82'
Замена
Г. Онугха
️️️️
В. Фагир
76'
Замена
L. Jensen
️️️️
L. Hetemi
76'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
72'
72'
ГОЛ! 1:1!
U. Jenssen
70'
Желтая карточка
И. Садик
64'
Замена
И. Садик
️️️️
E. Nnamani
63'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
Я. Кристенсен
57'
Желтая карточка
J. Djourou
ГОЛ! 1:0!
A. Mucolli
Пас отдал
А. Соуза
37'
37'
Замена
И. Месик
️️️️
Д. Свенссон
25'
Желтая карточка
Я. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
70
Emeka Nnamani
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
8
Tobias Sommer
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
42
Точи Чуквуани
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
4-2-1-3
30
Брунст
19
Бенгтссон
20
Колингер
40
Ояла
14
Мельгор
6
Эзатолахи
20
Рамадани
10
Соуза
19
Фагир
34
19
4-4-1-1
1
Виндаль
17
Тюхосен
33
5
24
Свенссон
17
Франсис
8
Андерсен
33
Кристенсен
55
Йенсен
7
Сулемана
70
19
10
10
19
34
17
17
34
6
Эзатолахи
4
4
6
Эзатолахи
19
Фагир
7
Онугха
7
Онугха
19
Фагир
24
Свенссон
18
Месик
18
Месик
24
Свенссон
33
Кристенсен
42
Чуквуани
42
Чуквуани
33
Кристенсен
70
11
Садик
11
Садик
70
Остались в запасе
Вайле
Нордшелланд
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
8
Tobias Sommer
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
72
Martin Vantruba
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
8
Tobias Sommer
ЦФ
Остались в запасе
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
72
Martin Vantruba
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Вайле - Нордшелланд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
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