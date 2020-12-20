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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Вайле
Люнгбю - Вайле: обзор матча 20 декабря 2020
Люнгбю
20.12.2020, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Вайле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Вайле
90'
+1
Желтая карточка
А. Милошевич
Замена
Н. Гертсен
️️️️
M. Rasmussen
89'
85'
Замена
M. Briggs
️️️️
Т. Мельгор
85'
Замена
L. Montano
️️️️
С. Эзатолахи
Желтая карточка
Э. Нильсен
77'
66'
Замена
D. Montiel
️️️️
А. Соуза
Замена
М. Варминг
️️️️
Й. Гаммельбю
62'
Замена
Ф. Винтер
️️️️
K. Enghardt
62'
60'
Замена
L. Henrique
️️️️
В. Фагир
Замена
К. Якобсен
️️️️
Э. Корнвиг
56'
50'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
44'
Желтая карточка
A. Mucolli
Желтая карточка
Б. Хамалайнен
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
19
Вахид Фагир
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
14
Кристиан Якобсен
ЦП
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Вайле
21
Indy Groothuizen
ЦФ
30
Matthew Briggs
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
14
Leonel Montano
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
3-5-1-1
30
Миккельсен
3
Хамалайнен
0
5
Тшиемб
9
8
8
Ремер
19
Гаммельбю
29
Торп
8
Корнвиг
7
Нильсен
3-1-2-1-3
30
Брунст
14
Мельгор
40
Ояла
37
Милошевич
18
Амундсен
6
Эзатолахи
20
Рамадани
10
Соуза
20
19
19
Фагир
0
3
Винтер
3
Винтер
0
8
28
Гертсен
28
Гертсен
8
8
Корнвиг
14
Якобсен
14
Якобсен
8
Корнвиг
19
Гаммельбю
11
Варминг
11
Варминг
19
Гаммельбю
14
Мельгор
30
30
14
Мельгор
10
Соуза
10
10
10
Соуза
6
Эзатолахи
14
14
6
Эзатолахи
19
Фагир
19
19
19
Фагир
Остались в запасе
Люнгбю
Вайле
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
Главный тренер
Дэвид Нильсен
21
Indy Groothuizen
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Люнгбю - Вайле
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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