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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 18 января 2021
Атлетико Минейро
18.01.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 30 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
13'
Йоран
42'
Х. Алонсо
62'
Жаир
75'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе
Замена
Натан
️️️️
Д. Саварино
86'
85'
Замена
В. Леке
️️️️
З. Роберто
Замена
Э. Саша
️️️️
Э. Варгас
84'
Замена
Маррони
️️️️
Кено
83'
76'
Замена
D. Gomes Magalhaes
️️️️
М. Фрейтас
75'
ГОЛ! 3:1!
J.
Замена
А. Франко
️️️️
Жаир
72'
Желтая карточка
Гуга
71'
65'
Желтая карточка
М. Фрейтас
64'
Замена
Л. Оливейра
️️️️
M. Pereira
64'
Замена
J.
️️️️
Чико
64'
Замена
A.
️️️️
Натанаэль
ГОЛ! 3:0!
Жаир
Пас отдал
Г. Арана
62'
Желтая карточка
Жаир
43'
ГОЛ! 2:0!
Х. Алонсо
Пас отдал
Д. Саварино
42'
41'
Желтая карточка
Ж. Виктор
ГОЛ! 1:0!
Йоран
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Жаир
ЦП
19
Йоран
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Атлетико Гойяненсе
33
Эдер
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
10
Чико
АП
10
Веллингтон Рато
АП
23
Dudu
ЦФ
1
Jean
ЦФ
16
Matheus Pereira
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
10
Маркиньос
ЛВ
30
Калебе
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
14
Натан
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
1
Victor
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
99
Витор Леке
ЛВ
18
Janderson
ЦП
4
Gilvan
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
4-4-2
22
Эверсон
4
Ревер
13
Арана
6
Алонсо
23
Гуга
11
Саварино
19
Йоран
29
Аллан
8
Жаир
20
Кено
11
Варгас
3-1-2-5
33
Эдер
25
Натанаэль
4
Виктор
17
Фрейтас
10
Чико
10
Рато
23
99
Зе Роберто
96
16
1
11
Варгас
8
Саша
8
Саша
11
Варгас
20
Кено
38
Маррони
38
Маррони
20
Кено
11
Саварино
14
Натан
14
Натан
11
Саварино
8
Жаир
21
Франко
21
Франко
8
Жаир
25
Натанаэль
0
0
25
Натанаэль
16
2
Оливейра
2
Оливейра
16
17
Фрейтас
11
11
17
Фрейтас
99
Зе Роберто
99
Леке
99
Леке
99
Зе Роберто
10
Чико
18
18
10
Чико
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе
77
Дилан Борреро
ЛВ
30
Калебе
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
4
Gilvan
ЦФ
Остались в запасе
77
Дилан Борреро
ЛВ
30
Калебе
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Остались в запасе
4
Gilvan
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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