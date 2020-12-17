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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе: обзор матча 17 декабря 2020
Атлетико Гойяненсе
17.12.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Флуминенсе
43'
В. Рато
87'
J. (П)
90+3'
Ф. Кардосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе
Желтая карточка
R.
90'
+3
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кардосо
90'
+1
Желтая карточка
F. Pacheco
90'
Желтая карточка
Гансо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
J.
87'
85'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
М. Пауло
85'
Замена
Гансо
️️️️
N.
Замена
Л. Оливейра
️️️️
Чико
84'
Замена
J.
️️️️
В. Рато
80'
78'
Желтая карточка
L.
72'
Замена
L.
️️️️
Юри
70'
Желтая карточка
H.
Замена
D. Gomes Magalhaes
️️️️
G. Ferrareis
69'
Желтая карточка
З. Роберто
68'
Замена
R.
️️️️
З. Роберто
68'
46'
Замена
F. Pacheco
️️️️
М. Араухо
ГОЛ! 1:0!
В. Рато
Пас отдал
М. Фрейтас
43'
30'
Замена
M. Ferraz
️️️️
Л. Кларо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
33
Эдер
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
10
Чико
АП
10
Веллингтон Рато
АП
23
Dudu
ЦФ
16
Matheus Pereira
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
1
Jean
ЦФ
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
50
Юри
ОП
15
Микель Араухо
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
99
Витор Леке
ЛВ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Janderson
ЦП
0
Arnaldo
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
6
Эжидио
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
41
Matheus Nascimento
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
3-1-2-5
33
Эдер
25
Натанаэль
4
Виктор
17
Фрейтас
10
Рато
10
Чико
16
1
99
Зе Роберто
2
23
4-1-2-4
2
Жулиао
4
Кларо
33
Нино
6
Барселос
50
Юри
15
Араухо
32
Пауло
9
25
10
1
99
Зе Роберто
21
21
99
Зе Роберто
2
11
11
2
10
Чико
2
Оливейра
2
Оливейра
10
Чико
10
Рато
18
18
10
Рато
15
Араухо
88
88
15
Араухо
32
Пауло
27
Кардосо
27
Кардосо
32
Пауло
10
10
Гансо
10
Гансо
10
50
Юри
11
11
50
Юри
4
Кларо
3
3
4
Кларо
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе
0
Arnaldo
ЦФ
99
Витор Леке
ЛВ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
97
Everton Felipe
ЦФ
30
Николас
ЛЗ
4
Gilvan
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
99
Мигел
АП
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
20
Дани Болт
ПЗ
7
Андре
ОП
41
Matheus Nascimento
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
0
Arnaldo
ЦФ
99
Витор Леке
ЛВ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
97
Everton Felipe
ЦФ
30
Николас
ЛЗ
4
Gilvan
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Остались в запасе
99
Мигел
АП
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
20
Дани Болт
ПЗ
7
Андре
ОП
41
Matheus Nascimento
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе
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