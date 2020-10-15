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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Атлетико Гойяненсе
Сантос - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 15 октября 2020
Сантос
15.10.2020, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
68'
Чико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Атлетико Гойяненсе
89'
Желтая карточка
Ж. Виктор
Желтая карточка
D. Pituca
89'
88'
Замена
Натанаэль
️️️️
Чико
Желтая карточка
Сандри
81'
79'
Желтая карточка
М. Фрейтас
Замена
Сандри
️️️️
P.
74'
Желтая карточка
P.
72'
68'
ГОЛ! 0:1!
Чико
Пас отдал
J.
67'
Замена
H.
️️️️
З. Роберто
Замена
T.
️️️️
Л. Брага
58'
Замена
М. Леонардо
️️️️
А. Гомес
58'
Замена
L. Lourenço
️️️️
Ж. Мота
46'
17'
Замена
M. Vargas
️️️️
G. Ferrareis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Жена Мота
ЦП
6
Laércio Soldá
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
1
Jean
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
8
Ивоней
ЦП
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
25
Натанаэль
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
21
Wellington Rato
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
3-1-2-4
34
Пауло
6
Джонатан
14
Перес
22
Мадсон
10
Мота
11
Гомес
22
Брага
6
19
Жорже
21
31
3-2-1-1-4
33
Эдер
4
Виктор
30
Николас
5
Маранхао
17
Фрейтас
18
10
Чико
23
2
99
Зе Роберто
1
22
Брага
29
29
22
Брага
11
Гомес
38
Леонардо
38
Леонардо
11
Гомес
31
6
Сандри
6
Сандри
31
10
Мота
37
37
10
Мота
99
Зе Роберто
9
9
99
Зе Роберто
2
96
96
2
10
Чико
25
Натанаэль
25
Натанаэль
10
Чико
Остались в запасе
Сантос
Атлетико Гойяненсе
31
Алекс
ЦЗ
11
Anderson Santos
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
21
Wellington Rato
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
0
Arnaldo
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Остались в запасе
31
Алекс
ЦЗ
11
Anderson Santos
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
12
Джон
ВР
Остались в запасе
21
Wellington Rato
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
0
Arnaldo
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Сантос - Атлетико Гойяненсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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