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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Форталеза
Гойас - Форталеза: обзор матча 20 августа 2020
Гойас
20.08.2020, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 3
Завершен
Форталеза
80'
Жефферсон
8'
В. Паулиста
60'
Б. Мело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Форталеза
ГОЛ! 1:2!
Жефферсон
80'
79'
Желтая карточка
Б. Мело
79'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
O.
77'
Замена
️️️️
Ромариньо
72'
Замена
Рональд
️️️️
Фелипе
Замена
M.
️️️️
D. Villalva
68'
Замена
B.
️️️️
Сандро
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Б. Мело
Желтая карточка
Сандро
53'
46'
Замена
Паулао
️️️️
J. Quintero
Желтая карточка
R. Vaz
45'
+1
Желтая карточка
L. Gustavo
29'
19'
Желтая карточка
J. Quintero
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Паулиста
Пас отдал
O.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
4
Херон
ЛЗ
30
Сандро
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
15
Juan Pintado
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
31
Victor Andrade
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
17
Luiz Gustavo
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гойас
31
Кажу
ЛЗ
12
Жефферсон
ЛЗ
5
Breno
ЦФ
19
Zeca
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
7
Mike
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
8
Рональд
ОП
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
1-2-5
4
Херон
30
Сандро
11
Бесса
92
27
4
17
31
3-4-1-2
27
26
Мело
2
Тинга
2
8
Жуниньо
11
Ромариньо
11
15
Фелипе
7
Давид
9
Паулиста
26
30
Сандро
5
5
30
Сандро
11
7
7
11
11
7
Фрагапане
7
Фрагапане
11
15
Фелипе
8
Рональд
8
Рональд
15
Фелипе
2
4
Паулао
4
Паулао
2
Остались в запасе
Гойас
Форталеза
19
Zeca
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
31
Кажу
ЛЗ
12
Жефферсон
ЛЗ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
57
Yuri César
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
19
Zeca
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
31
Кажу
ЛЗ
12
Жефферсон
ЛЗ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Остались в запасе
57
Yuri César
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гойас - Форталеза
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
Новости команд
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