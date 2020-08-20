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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 20 августа 2020
Интернасьонал
20.08.2020, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
52'
Д. Мусто
69'
Т. Гальярдо
90'
Т. Гальярдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Гальярдо
90'
Желтая карточка
М. Ломба
79'
Замена
Мойзес
️️️️
Патрик
78'
Замена
Р. Линдосо
️️️️
М. Гильерме
74'
73'
Замена
M. Vargas
️️️️
Жоржиньо
ГОЛ! 2:0!
Т. Гальярдо
69'
65'
Замена
Чико
️️️️
M.
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Пеглоу
60'
Красная карточка
В. Потткер
57'
56'
Желтая карточка
E. Felipe
ГОЛ! 1:0!
Д. Мусто
52'
Желтая карточка
М. Хусса
44'
22'
Желтая карточка
Эдер
Желтая карточка
Д. Мусто
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
7
Пеглоу
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
18
Дамьян Мусто
ОП
8
Патрик
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
90
Вилльям Потткер
ПВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
16
Эдсон
ОП
17
Жоржиньо
АП
9
Hyuri
ЦФ
1
Jean
ЦФ
13
Moacir
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
23
Родриго Линдосо
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
99
Витор Леке
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
10
Чико
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
2-3-1-3-1
14
Ломба
31
Куэста
23
Родиней
23
Зе Габриэл
5
Хусса
18
Мусто
8
Патрик
7
Пеглоу
25
Пракседес
90
Потткер
95
Гильерме
3-2-1-5
2
Матеузиньо
33
Эдер
30
Николас
17
Фрейтас
16
Эдсон
17
Жоржиньо
9
97
4
13
1
8
Патрик
27
Мойзес
27
Мойзес
8
Патрик
95
Гильерме
23
Линдосо
23
Линдосо
95
Гильерме
7
Пеглоу
91
Гальярдо
91
Гальярдо
7
Пеглоу
17
Жоржиньо
96
96
17
Жоржиньо
13
10
Чико
10
Чико
13
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе
1
Danilo Fernandes
ЦФ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Хейтор
ПЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
88
Эденилсон
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Matheus Frizzo
ЦФ
99
Витор Леке
ЛВ
21
Junior Brandão
ЦФ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
Остались в запасе
1
Danilo Fernandes
ЦФ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Хейтор
ПЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
88
Эденилсон
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Matheus Frizzo
ЦФ
99
Витор Леке
ЛВ
21
Junior Brandão
ЦФ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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