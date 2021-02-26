Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Генк
Шарлеруа - Генк: обзор матча 26 февраля 2021
Шарлеруа
26.02.2021, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Генк
53'
А. Голизаде
17'
П. Онуачу (П)
83'
К. Торстведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Генк
90'
+3
Замена
М. МакКензи
️️️️
К. Торстведт
Замена
Ш. Николсон
️️️️
М. Илаймахаритра
87'
Желтая карточка
Ж. Ван Клемпут
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
К. Торстведт
Пас отдал
Х. Артеага
80'
Замена
С. Дессер
️️️️
П. Онуачу
77'
Желтая карточка
К. Торстведт
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
77'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
K. Rezaei
74'
Замена
К. Бенавенте
️️️️
М. Бруно
71'
Замена
М. Фалл
️️️️
Д. Ботака
71'
70'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Л. Ойен
59'
Желтая карточка
Б. Хейнен
ГОЛ! 1:1!
А. Голизаде
53'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Онуачу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
11
Люка Ойен
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
20
Theo Gece
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
10
Тео Бонгонда
ЦП
35
Bryan Limbombe
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
4-1-1-4
40
Дескамп
18
Кайембе
22
Враньеш
24
Дессоле
2
Ван Клемпут
23
Илаймахаритра
8
Голизаде
30
17
Бруно
17
Ботака
11
4-2-3-1
26
Вандевордт
27
Муньос
26
Лукуми
46
Куэста
3
Артеага
17
Грошовски
8
Хейнен
10
Ито
42
Торстведт
11
Ойен
30
Онуачу
17
Бруно
14
Бенавенте
14
Бенавенте
17
Бруно
11
91
Теодорчик
91
Теодорчик
11
23
Илаймахаритра
11
Николсон
11
Николсон
23
Илаймахаритра
17
Ботака
7
Фалл
7
Фалл
17
Ботака
42
Торстведт
3
МакКензи
3
МакКензи
42
Торстведт
11
Ойен
10
Бонгонда
10
Бонгонда
11
Ойен
30
Онуачу
9
Дессер
9
Дессер
30
Онуачу
Остались в запасе
Шарлеруа
Генк
7
Амин Бенчаиб
АП
20
Theo Gece
ЦФ
30
Николас Пеннето
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
20
Дэнни Вукович
ВР
24
Бастьен Тома
ЦП
35
Bryan Limbombe
ЦФ
21
Йере Уронен
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Остались в запасе
7
Амин Бенчаиб
АП
20
Theo Gece
ЦФ
30
Николас Пеннето
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
Остались в запасе
20
Дэнни Вукович
ВР
24
Бастьен Тома
ЦП
35
Bryan Limbombe
ЦФ
21
Йере Уронен
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Ханнес Вольф
Статистика матча Шарлеруа - Генк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
Новости команд
Все
Шарлеруа
Генк
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+