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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Урал
Сочи - Урал: обзор матча 30 августа 2020
Сочи
30.08.2020, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Урал
83'
Желтая карточка
А. Егорычев
82'
Замена
А. Шаболин
️️️️
В. Подберезкин
80'
Желтая карточка
А. Евсеев
78'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
Р. Емельянов
74'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Д. Караев
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
Жоаозиньо
74'
Замена
А. Руденко
️️️️
Н. Бурмистров
74'
Желтая карточка
С. Терехов
50'
Замена
И. Миладинович
️️️️
Э. Маммана
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Урал
1
Илья Помазун
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
9
Александр Руденко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
10
Никита Колдунов
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
4-2-2-1-1
35
Джанаев
32
Терехов
2
Маммана
32
Мевля
34
Маргасов
27
Заика
15
Цаллагов
22
Жоаозиньо
16
Нобоа
18
Бурмистров
91
Заболотный
4-1-3-1-1
1
Помазун
15
Кулаков
35
Золотов
44
Рыков
93
Герасимов
92
Емельянов
5
Егорычев
33
Мишкич
92
Подберезкин
10
Бикфалви
10
Караев
22
Жоаозиньо
3
Набиуллин
3
Набиуллин
22
Жоаозиньо
2
Маммана
45
Миладинович
45
Миладинович
2
Маммана
18
Бурмистров
19
Руденко
19
Руденко
18
Бурмистров
92
Подберезкин
11
Шаболин
11
Шаболин
92
Подберезкин
92
Емельянов
8
Августиняк
8
Августиняк
92
Емельянов
10
Караев
94
Евсеев
94
Евсеев
10
Караев
Остались в запасе
Сочи
Урал
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
9
Александр Руденко
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
51
Айхан Гусейнов
ПВ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
9
Александр Руденко
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Остались в запасе
51
Айхан Гусейнов
ПВ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Сочи - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Фишт
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