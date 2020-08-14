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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Химки
Сочи - Химки: обзор матча 14 августа 2020
Сочи
14.08.2020, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Химки
63'
К. Нобоа
24'
А. Трошечкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Химки
89'
Замена
А. Мурнин
️️️️
М. Мартусевич
77'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
А. Полярус
70'
Замена
Д. Липовой
️️️️
А. Корян
70'
Замена
М. Конате
️️️️
В. Дядюн
Замена
Э. Маммана
️️️️
И. Миладинович
66'
ГОЛ! 1:1!
К. Нобоа
Пас отдал
К. Заика
63'
Замена
А. Боковой
️️️️
А. Руденко
57'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Полоз
57'
55'
Желтая карточка
Д. Тихий
51'
Желтая карточка
А. Полярус
49'
Желтая карточка
В. Дядюн
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Н. Бурмистров
46'
Желтая карточка
С. Терехов
31'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Трошечкин
Пас отдал
Б. Идову
Желтая карточка
Д. Полоз
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Андрей Боковой
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-2-1-3
35
Джанаев
32
Терехов
45
Миладинович
32
Мевля
34
Маргасов
27
Заика
15
Цаллагов
16
Нобоа
7
Полоз
19
Руденко
18
Бурмистров
4-1-2-1-2
22
Лантратов
87
Боженов
15
Данилкин
15
Тихий
30
Идову
5
Трошечкин
24
Мартусевич
14
Полярус
77
Корян
10
Алиев
17
Дядюн
19
Руденко
11
Боковой
11
Боковой
19
Руденко
45
Миладинович
2
Маммана
2
Маммана
45
Миладинович
18
Бурмистров
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
7
Полоз
91
Заболотный
91
Заболотный
7
Полоз
14
Полярус
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
14
Полярус
77
Корян
9
Липовой
9
Липовой
77
Корян
24
Мартусевич
27
Мурнин
27
Мурнин
24
Мартусевич
17
Дядюн
13
Конате
13
Конате
17
Дядюн
Остались в запасе
Сочи
Химки
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
8
Богдан Мишуков
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
7
Гела Засеев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
Остались в запасе
8
Богдан Мишуков
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
7
Гела Засеев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Сочи - Химки
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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