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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Крылья Советов
Чертаново - Крылья Советов: обзор матча 09 сентября 2020
Чертаново
09.09.2020, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
48'
А. Солдатенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Крылья Советов
90'
+1
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
В. Сарвели
Замена
Д. Молодняков
️️️️
А. Никитенков
85'
Желтая карточка
В. Бартасевич
83'
77'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
72'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Ю. Горшков
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Е. Рудковский
69'
68'
Замена
Р. Ежов
️️️️
А. Зиньковский
Желтая карточка
И. Камышев
67'
Желтая карточка
Д. Редькович
59'
57'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Е. Голенков
Замена
Л. Герчиков
️️️️
Д. Молчанов
55'
Замена
К. Ляхов
️️️️
Я. Гудков
54'
Желтая карточка
А. Надольский
49'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Солдатенков
Замена
Н. Сулейманов
️️️️
Д. Великородный
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
30
Егор Кондаков
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Александр Надольский
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
8
Денис Якуба
ОП
33
Иван Сергеев
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Чертаново
1
Никита Яворский
ВР
55
Александр Радионов
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
46
Никита Першин
ОП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
10
Раду Гынсарь
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Абаев
66
Гудков
13
Бартасевич
4
Редькович
63
Никитенков
6
Великородный
30
Кондаков
10
Рудковский
11
Камышев
18
Надольский
18
Молчанов
3-4-1-2
1
Ломаев
70
Кабутов
3
Солдатенков
23
Чернов
2
Зеффан
8
Гацкан
8
Якуба
4
Горшков
77
Зиньковский
69
Голенков
33
Сергеев
18
Молчанов
68
Герчиков
68
Герчиков
18
Молчанов
10
Рудковский
84
Молтенинов
84
Молтенинов
10
Рудковский
66
Гудков
30
Ляхов
30
Ляхов
66
Гудков
63
Никитенков
4
Молодняков
4
Молодняков
63
Никитенков
6
Великородный
6
Сулейманов
6
Сулейманов
6
Великородный
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
77
Зиньковский
29
Ежов
29
Ежов
77
Зиньковский
69
Голенков
9
Сарвели
9
Сарвели
69
Голенков
4
Горшков
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
4
Горшков
Сарвели
10
Гынсарь
10
Гынсарь
Сарвели
Остались в запасе
Чертаново
Крылья Советов
1
Никита Яворский
ВР
46
Никита Першин
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Никита Яворский
ВР
46
Никита Першин
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Чертаново - Крылья Советов
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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