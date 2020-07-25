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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Мариуполь
Александрия - Мариуполь: обзор матча 25 июля 2020
Александрия
25.07.2020, суббота, 19:30
Украина. Плей-офф за место в ЛЕ
1 : 2
Завершен
Мариуполь
35'
Д. Безбородько
28'
П. Полегенько
83'
А. Кащук
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Александрия - Мариуполь
Замена
Б. Мишенко
️️️️
М. Третьяков
89'
Замена
В. Грицук
️️️️
Е. Банада
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Кащук
78'
Замена
А. Кащук
️️️️
В. Чурко
Замена
А. Ситало
️️️️
Д. Безбородько
74'
Замена
М. Задерака
️️️️
В. Лучкевич
73'
46'
Замена
I. Tyshchenko
️️️️
Н. Муравский
Замена
P. Pashaev
️️️️
Т. Стецков
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Безбородько
Пас отдал
М. Третьяков
35'
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Полегенько
Пас отдал
В. Чурко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
86
Ruslan Fomin
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Мариуполь
33
Artem Pospelov
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
97
Artem Dudik
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
4-5-1
79
Панькив
11
Мирошниченко
4
Дубра
55
Стецков
25
44
Банада
75
Третьяков
7
Лучкевич
6
Ковалец
27
21
Безбородько
3-3-2-2
1
13
Яворский
34
Муравский
44
Чоботенко
28
Полегенько
6
Чех
9
Корниенко
15
Мишнев
5
Федорчук
11
Чурко
86
75
Третьяков
7
Мишенко
7
Мишенко
75
Третьяков
55
Стецков
21
21
55
Стецков
44
Банада
22
Грицук
22
Грицук
44
Банада
7
Лучкевич
20
Задерака
20
Задерака
7
Лучкевич
21
Безбородько
17
Ситало
17
Ситало
21
Безбородько
34
Муравский
19
19
34
Муравский
11
Чурко
7
Кащук
7
Кащук
11
Чурко
Остались в запасе
Александрия
Мариуполь
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
22
Илья Путря
ПЗ
33
Artem Pospelov
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Путря
ПЗ
33
Artem Pospelov
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Александрия - Мариуполь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
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