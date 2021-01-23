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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Росс Каунти
Рейнджерс - Росс Каунти: обзор матча 23 января 2021
Рейнджерс
23.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
5 : 0
Завершен
Росс Каунти
6'
Р. Кент
28'
Ф. Хеландер
37'
Д. Арибо
66'
Р. Джек
81'
К. Голдсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Росс Каунти
ГОЛ! 5:0!
К. Голдсон
Пас отдал
Б. Баришич
81'
Желтая карточка
Б. Зунгу
76'
71'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
R. Draper
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Д. Тавернье
70'
ГОЛ! 4:0!
Р. Джек
Пас отдал
Я. Хаджи
66'
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Морелос
62'
Замена
С. Иттен
️️️️
Д. Арибо
62'
Замена
Б. Зунгу
️️️️
Г. Камара
61'
Замена
Р. Джек
️️️️
С. Дэвис
61'
59'
Замена
J. Hylton
️️️️
Г. Пэтон
59'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
C. Lakin
53'
Замена
К. Уотсон
️️️️
К. Рэндалл
ГОЛ! 3:0!
Д. Арибо
Пас отдал
Д. Тавернье
37'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Хеландер
Пас отдал
Б. Баришич
28'
13'
Желтая карточка
А. Яковитти
Пенальти не реализован!
Д. Тавернье
13'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кент
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
8
Райан Джек
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
10
Anthony Andreu
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
22
Хеландер
6
Голдсон
2
Тавернье
18
Камара
10
Дэвис
18
Арибо
77
Кент
10
Хаджи
9
Морелос
3-2-3-2
1
Лэйдлоу
4
Яковитти
0
21
8
Рэндалл
5
Ельде
12
Пэтон
11
6
18
Шоу
8
2
Тавернье
2
Паттерсон
2
Паттерсон
2
Тавернье
10
Дэвис
8
Джек
8
Джек
10
Дэвис
18
Камара
34
Зунгу
34
Зунгу
18
Камара
18
Арибо
10
Иттен
10
Иттен
18
Арибо
9
Морелос
9
Дефо
9
Дефо
9
Морелос
8
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
8
8
Рэндалл
15
Уотсон
15
Уотсон
8
Рэндалл
6
22
Тиллсон
22
Тиллсон
6
12
Пэтон
14
14
12
Пэтон
Остались в запасе
Рейнджерс
Росс Каунти
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
7
Кемар Руф
ЦФ
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Джеррард
1
Росс Мунро
ВР
6
Coll Donaldson
ЦФ
10
Anthony Andreu
ЦП
7
Michael Gardyne
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
7
Кемар Руф
ЦФ
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
6
Coll Donaldson
ЦФ
10
Anthony Andreu
ЦП
7
Michael Gardyne
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Рейнджерс - Росс Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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