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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Хиберниан
Рейнджерс - Хиберниан: обзор матча 26 декабря 2020
Рейнджерс
26.12.2020, суббота, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Хиберниан
33'
Я. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Хиберниан
83'
Замена
J. Gullan
️️️️
Д. Райт
Замена
А. Морелос
️️️️
К. Руф
82'
Замена
Б. Зунгу
️️️️
С. Эрфилд
82'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Я. Хаджи
76'
41'
Желтая карточка
А. Гогич
ГОЛ! 1:0!
Я. Хаджи
Пас отдал
К. Руф
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Хиберниан
15
Райан Портеус
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
2
David Gray
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
18
Арибо
18
Камара
10
Дэвис
77
Кент
10
Хаджи
7
Руф
4-1-1-1-3
5
Хальберг
16
МакГинн
4
Хэнлон
15
Портеус
13
Гогич
11
Ньюэлл
10
Бойл
7
Райт
33
15
Нисбет
10
Хаджи
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Хаджи
Эрфилд
34
Зунгу
34
Зунгу
Эрфилд
7
Руф
9
Морелос
9
Морелос
7
Руф
7
Райт
10
10
7
Райт
Остались в запасе
Рейнджерс
Хиберниан
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
30
Craig Samson
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
30
Craig Samson
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Рейнджерс - Хиберниан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
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