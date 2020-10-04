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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Росс Каунти
Рейнджерс - Росс Каунти: обзор матча 04 октября 2020
Рейнджерс
04.10.2020, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Росс Каунти
17'
Д. Тавернье (П)
89'
Б. Баркер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Росс Каунти
ГОЛ! 2:0!
Б. Баркер
Пас отдал
Я. Хаджи
89'
89'
Замена
О. Шоу
️️️️
Р. Чарльз-Кук
83'
Замена
B. McKay
️️️️
M. Gardyne
Замена
С. Дэвис
️️️️
Р. Кент
82'
73'
Замена
J. Hylton
️️️️
R. Draper
Замена
Б. Баркер
️️️️
Д. Джонс
70'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Р. Джек
65'
Замена
Р. Мулумба
️️️️
Б. Баришич
65'
21'
Желтая карточка
C. Morris
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тавернье
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Росс Каунти
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
44
Tom Grivosti
ЦЗ
21
Ross Doohan
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
4-4-1-1
33
МакЛафлин
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
11
Джонс
18
Камара
8
Джек
37
Эрфилд
77
Кент
9
Морелос
3-4-3
1
Лэйдлоу
4
Яковитти
0
43
Рид
6
22
Тиллсон
12
Пэтон
77
Чарльз-Кук
31
Стюарт
7
6
8
Джек
10
Хаджи
10
Хаджи
8
Джек
3
Баришич
21
Мулумба
21
Мулумба
3
Баришич
77
Кент
10
Дэвис
10
Дэвис
77
Кент
11
Джонс
7
Баркер
7
Баркер
11
Джонс
77
Чарльз-Кук
18
Шоу
18
Шоу
77
Чарльз-Кук
6
14
14
6
7
9
9
7
Остались в запасе
Рейнджерс
Росс Каунти
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
1
Аллан МакГрегор
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
21
Ross Doohan
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
44
Tom Grivosti
ЦЗ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
1
Аллан МакГрегор
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
21
Ross Doohan
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
44
Tom Grivosti
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Рейнджерс - Росс Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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