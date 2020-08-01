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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Рейнджерс
Абердин - Рейнджерс: обзор матча 01 августа 2020
Абердин
01.08.2020, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Рейнджерс
21'
Р. Кент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Рейнджерс
Красная карточка
Э. Консидайн
86'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Ф. Ожо
78'
76'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Я. Хаджи
Замена
D. Campbell
️️️️
C. Bryson
70'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
М. Кеннеди
70'
Замена
R. Edmondson
️️️️
Б. Андерсон
64'
Желтая карточка
Ф. Ожо
45'
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кент
Пас отдал
А. Морелос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Абердин
20
Tomas Cerny
ВР
2
Shaleum Logan
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
15
Jamie Murphy
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
4-5-1
1
Льюис
12
Эрнандес
26
Маккена
4
Консидайн
3
Тэйлор
10
Кеннеди
14
Ожо
7
17
Хайес
19
Фергюсон
19
Андерсон
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
27
Балогун
3
Баришич
18
Камара
8
Джек
18
Арибо
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
19
Андерсон
27
27
19
Андерсон
14
Ожо
26
Хеджс
26
Хеджс
14
Ожо
10
Кеннеди
38
МакГинн
38
МакГинн
10
Кеннеди
7
16
16
7
10
Хаджи
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Хаджи
Остались в запасе
Абердин
Рейнджерс
3
Tommie Hoban
ЦФ
20
Tomas Cerny
ВР
2
Shaleum Logan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
15
Jamie Murphy
ЦФ
33
Джон МакЛафлин
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
3
Tommie Hoban
ЦФ
20
Tomas Cerny
ВР
2
Shaleum Logan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Остались в запасе
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
15
Jamie Murphy
ЦФ
33
Джон МакЛафлин
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Абердин - Рейнджерс
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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