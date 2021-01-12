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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Эммен
Хераклес - Эммен: обзор матча 12 января 2021
Хераклес
12.01.2021, вторник, 23:00
Голландия. Эредивизие, 16 тур
4 : 0
Завершен
Эммен
26'
С. Бакиш
44'
С. Бакиш
64'
С. Бакиш
87'
Р. Влут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Эммен
Замена
R. Agca
️️️️
Р. Влут
88'
ГОЛ! 4:0!
Р. Влут
Пас отдал
Н. Фадиджа
87'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
С. ван дер Ватер
80'
77'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
M. De Leeuw
77'
Замена
H. B. Moussa
️️️️
К. Вендорп
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
T. Breukers
71'
Замена
J. Hardeveld
️️️️
Д. Куальята
70'
Замена
M. Leš
️️️️
М. Кнустер
70'
ГОЛ! 3:0!
С. Бакиш
Пас отдал
Р. Влут
64'
46'
Замена
Я. Влак
️️️️
Л. Бернаду
46'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
A. Jansen
45'
+1
Желтая карточка
Л. Бернаду
ГОЛ! 2:0!
С. Бакиш
Пас отдал
С. ван дер Ватер
44'
28'
Желтая карточка
М. Араухо
ГОЛ! 1:0!
С. Бакиш
26'
19'
Замена
N. Bakker
️️️️
Г. Бейл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Эммен
20
Мигель Араухо
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
6
Серхио Пенья
АП
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
0
A. Jansen
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Эммен
18
Денис Гранечны
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
25
Яри Влак
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
4-2-5
28
Бласвих
12
Куальята
5
Кнустер
5
Ренте
3
Преппер
17
де ла Торре
14
Киомурцоглу
20
Влут
12
Бакиш
37
Бургзорг
18
ван дер Ватер
2
4-1-1-5
23
Бейл
13
Вендорп
16
20
Араухо
8
Бернаду
6
Пенья
26
22
21
0
19
2
27
Фадиджа
27
Фадиджа
2
5
Кнустер
5
5
5
Кнустер
20
Влут
0
0
20
Влут
18
ван дер Ватер
7
7
18
ван дер Ватер
12
Куальята
2
2
12
Куальята
23
Бейл
4
4
23
Бейл
13
Вендорп
0
0
13
Вендорп
0
11
Лаурсен
11
Лаурсен
0
8
Бернаду
25
Влак
25
Влак
8
Бернаду
19
10
Авдияй
10
Авдияй
19
Остались в запасе
Хераклес
Эммен
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
29
Felix Wiedwald
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Остались в запасе
29
Felix Wiedwald
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Хераклес - Эммен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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