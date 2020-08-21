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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Шахтер
Ислочь - Шахтер: обзор матча 21 августа 2020
Ислочь
21.08.2020, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
4 : 2
Завершен
Шахтер
10'
Д. Юсов
69'
Д. Юсов
71'
N. Yanush
90+4'
N. Yanush
48'
А. Архипов
86'
И. Бурко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Шахтер
ГОЛ! 4:2!
N. Yanush
90'
+4
Замена
A. Bychenok
️️️️
В. Глинский
90'
86'
ГОЛ! 3:2!
И. Бурко
Пас отдал
T. Vukmanić
82'
Замена
Ю. Кендыш
️️️️
А. Селява
77'
Замена
D. Bodul
️️️️
А. Архипов
74'
Желтая карточка
Ж. Яхшибоев
72'
Замена
С. Баланович
️️️️
И. Иванович
ГОЛ! 3:1!
N. Yanush
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Юсов
Пас отдал
М. Янсане
69'
Замена
В. Глинский
️️️️
А. Макась
66'
Замена
М. Янсане
️️️️
S. Kontsevoj
58'
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Архипов
Пас отдал
Ж. Яхшибоев
ГОЛ! 1:0!
Д. Юсов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
0
N. Yanush
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
7
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ислочь
21
Vadim Melnik
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
6
Владислав Глинский
ЦП
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Шахтер
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
14
Artem Solovei
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
3-2-2-3
1
Хаткевич
33
Карпович
13
Стефен
0
0
4
28
Юсов
91
Патоцкий
15
15
Макась
0
3-1-2-1-3
30
Гутор
20
Сачивко
4
Хадаркевич
5
Бурко
8
Селява
37
Сзоке
10
Яхшибоев
98
Подстрелов
7
Иванович
18
9
Архипов
15
Макась
6
Глинский
6
Глинский
15
Макась
Глинский
7
7
Глинский
0
95
Янсане
95
Янсане
0
7
Иванович
23
Баланович
23
Баланович
7
Иванович
8
Селява
77
Кендыш
77
Кендыш
8
Селява
9
Архипов
0
0
9
Архипов
Остались в запасе
Ислочь
Шахтер
21
Vadim Melnik
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
14
Artem Solovei
ЦФ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
21
Vadim Melnik
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Остались в запасе
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
14
Artem Solovei
ЦФ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ислочь - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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