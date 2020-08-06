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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Динамо-Брест
Шахтер - Динамо-Брест: обзор матча 06 августа 2020
Шахтер
06.08.2020, четверг, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Динамо-Брест
78'
Д. Подстрелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Динамо-Брест
85'
Желтая карточка
A. Milevsky
Желтая карточка
D. Bodul
81'
ГОЛ! 1:0!
Д. Подстрелов
Пас отдал
Ж. Яхшибоев
78'
Замена
D. Bodul
️️️️
А. Архипов
73'
67'
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Лаптев
Замена
С. Баланович
️️️️
В. Сотников
66'
63'
Желтая карточка
E. Khacheridi
46'
Замена
А. Быков
️️️️
А. Нойок
33'
Желтая карточка
А. Нойок
15'
Желтая карточка
Д. Тве
Желтая карточка
А. Гутор
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
7
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Александр Нойок
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Шахтер
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
14
Artem Solovei
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
9
Sergey Krivets
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Гутор
20
Сачивко
5
Антич
5
Бурко
4
Хадаркевич
8
Селява
10
Яхшибоев
33
Сотников
98
Подстрелов
7
Иванович
9
Архипов
4-1-2-3
1
Игнатович
34
20
Веретило
22
Павловец
2
Печенин
15
Кисляк
55
Нойок
2
Тве
62
Гордейчук
0
10
Лаптев
33
Сотников
23
Баланович
23
Баланович
33
Сотников
9
Архипов
0
0
9
Архипов
55
Нойок
7
Быков
7
Быков
55
Нойок
10
Лаптев
91
Диалло
91
Диалло
10
Лаптев
Остались в запасе
Шахтер
Динамо-Брест
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
14
Artem Solovei
ЦФ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
35
Глеб Третяк
ВР
26
Павел Седько
ЛВ
0
M. Vitus
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
14
Artem Solovei
ЦФ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
26
Павел Седько
ЛВ
0
M. Vitus
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Шахтер - Динамо-Брест
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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