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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 21 июля 2020
Торонто
21.07.2020, вторник, 16:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
Замена
J. Altidore
️️️️
К. Мавинга
86'
Замена
L. Ciman
️️️️
Ауро
82'
77'
Замена
J. Rennicks
️️️️
А. Букса
Замена
N. Okello
️️️️
М. Дельгадо
68'
Замена
T. Endoh
️️️️
П. Пьятти
67'
60'
Замена
Г. Боу
️️️️
К. Роу
60'
Замена
G. Penilla C. + Bou
️️️️
T.
Желтая карточка
M. Bradley
50'
46'
Замена
W. Zahibo
️️️️
С. Калдуэлл
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
N. DeLeon
46'
41'
Желтая карточка
С. Калдуэлл
38'
Желтая карточка
К. Роу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
18
Nick DeLeon
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
12
T.
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
11
Erickson Gallardo
ЦП
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
25
Jeff Caldwell
ВР
18
Brad Knighton
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
13
Michael Mancienne
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
0
W. Zahibo
ЦП
17
G. Penilla C. + Bou
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
5
Isaac Angking
ЦФ
15
Seth Sinovic
ЦФ
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
3-2-1-4
26
21
Ауро
17
Мавинга
34
8
Дельгадо
22
Ларея
10
Пьятти
18
9
8
Посуэло
4
4-5-1
30
Тернер
22
24
Джонс
5
Бай
88
Фаррелл
68
Кристиан
12
Калдуэлл
17
Бьюкенан
12
22
Роу
16
Букса
10
Пьятти
31
31
10
Пьятти
8
Дельгадо
14
14
8
Дельгадо
18
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
18
21
Ауро
26
26
21
Ауро
17
Мавинга
17
17
17
Мавинга
12
Калдуэлл
0
0
12
Калдуэлл
12
17
17
12
22
Роу
7
Боу
7
Боу
22
Роу
16
Букса
9
9
16
Букса
Остались в запасе
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
15
Эрик Савалета
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
31
Квентин Вестберг
ВР
6
Лайам Фрейзер
ЦП
11
Erickson Gallardo
ЦП
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
5
Isaac Angking
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Seth Sinovic
ЦФ
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
25
Jeff Caldwell
ВР
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
31
Квентин Вестберг
ВР
6
Лайам Фрейзер
ЦП
11
Erickson Gallardo
ЦП
13
Patrick Mullins
ЦФ
Остались в запасе
5
Isaac Angking
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Seth Sinovic
ЦФ
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
25
Jeff Caldwell
ВР
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
БМО Файлд
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23 августа
4
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23 августа
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