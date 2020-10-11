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Расписание матчей
Лига наций
Франция - Португалия
Франция - Португалия: обзор матча 11 октября 2020
Франция
11.10.2020, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A3, 3 тур
0 : 0
Завершен
Португалия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Португалия
89'
Замена
Тринкау
️️️️
Ж. Феликс
89'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Р. Геррейру
88'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
В. Карвалью
Замена
К. Коман
️️️️
К. Мбаппе
84'
80'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
А. Марсьяль
️️️️
О. Жиру
74'
61'
Замена
Д. Жота
️️️️
Б. Силва
2'
Желтая карточка
Р. Диаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
14
Вильям Карвалью
ОП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Франция
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Португалия
12
Руй Силва
ВР
23
Бруну Варела
ВР
6
Рубен Семеду
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
19
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
21
Эрнандес
4
Варан
3
Кимпембе
15
Павар
13
Канте
6
Погба
14
Рабьо
7
Гризманн
9
Жиру
10
Мбаппе
4-2-2-2
1
Патрисиу
2
Семеду
3
Диаш
3
Пепе
5
Геррейру
13
Перейра
14
Карвалью
10
Силва
8
Фернандеш
10
Феликс
7
Роналду
10
Мбаппе
7
Коман
7
Коман
10
Мбаппе
9
Жиру
11
Марсьяль
11
Марсьяль
9
Жиру
10
Силва
21
Жота
21
Жота
10
Силва
5
Геррейру
20
Канселу
20
Канселу
5
Геррейру
14
Карвалью
8
Моутинью
8
Моутинью
14
Карвалью
8
Фернандеш
16
Саншеш
16
Саншеш
8
Фернандеш
10
Феликс
16
Тринкау
16
Тринкау
10
Феликс
Остались в запасе
Франция
Португалия
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Руй Силва
ВР
23
Бруну Варела
ВР
6
Рубен Семеду
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
19
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
23
Бруну Варела
ВР
6
Рубен Семеду
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
19
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Франция - Португалия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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