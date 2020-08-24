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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Бранн
Стабек - Бранн: обзор матча 24 августа 2020
Стабек
24.08.2020, понедельник, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
0 : 2
Завершен
Бранн
62'
Р. Тэйлор
90+4'
Д. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Бранн
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Д. Бамба
87'
Замена
Т. Тенисте
️️️️
J. Tveita
Желтая карточка
Э. Бохинен
84'
Замена
Ф. Валенчич
️️️️
M. Lundal
80'
74'
Желтая карточка
К. Бармен
Замена
M. Lundal
️️️️
T. Lumanza
74'
Желтая карточка
Э. Ботхейм
68'
62'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тэйлор
52'
Замена
C. Rismark
️️️️
У. Кольскоген
46'
Замена
К. Бармен
️️️️
Ф. Хауген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
99
Дауда Бамба
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
17
Christopher Cheng
ЦФ
Бранн
1
Маркус Петтерсен
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
4
Christian Rismark
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
1-3-5
12
Сандберг
21
Ханше-Ольсен
32
Бохинен
67
10
Ветлесен
30
20
Эдвардсен
19
22
Ботхейм
5
4-2-1-4
4
Грегор
24
Кольскоген
4
Форрен
24
Странд
7
Хауген
21
Тэйлор
7
Коомсон
23
15
1
99
Бамба
9
Валенчич
9
Валенчич
67
21
21
67
24
Кольскоген
4
4
24
Кольскоген
7
Хауген
10
Бармен
10
Бармен
7
Хауген
15
2
Тенисте
2
Тенисте
15
Остались в запасе
Стабек
Бранн
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
17
Christopher Cheng
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Маркус Петтерсен
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
17
Christopher Cheng
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Петтерсен
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Стабек - Бранн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
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