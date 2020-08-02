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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Стабек
Хаугесунд - Стабек: обзор матча 02 августа 2020
Хаугесунд
02.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
3 : 1
Завершен
Стабек
39'
К. Вельде
45+1'
К. Вельде
90+4'
К. Вельде (П)
78'
Э. Бохинен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Стабек
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Вельде
90'
+4
Желтая карточка
А. Столас
85'
Замена
М. Санде
️️️️
Н. Сандберг
80'
Желтая карточка
М. Деслер
78'
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Бохинен
78'
Замена
Й. Исаксен
️️️️
У. Ветлесен
Желтая карточка
Т. Педерсен
49'
46'
Замена
K. Kinoshita
️️️️
Э. Ботхейм
ГОЛ! 2:0!
К. Вельде
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Вельде
39'
20'
Желтая карточка
T. Lumanza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Helge Sandvik
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
17
Christopher Cheng
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
4-2-5
23
Столас
3
Деслер
16
Хансен
23
Педерсен
99
Вельде
23
Сандберг
12
25
Ваджи
38
7
12
1-3-5
12
Сандберг
3
32
Бохинен
67
10
Ветлесен
5
22
Ботхейм
20
Эдвардсен
17
26
23
Сандберг
27
Санде
27
Санде
23
Сандберг
10
Ветлесен
6
Исаксен
6
Исаксен
10
Ветлесен
22
Ботхейм
19
19
22
Ботхейм
Остались в запасе
Хаугесунд
Стабек
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
9
Филип Валенчич
АП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
30
Peder Vogt
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
17
Christopher Cheng
ЦФ
18
Ромен Гэлл
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Остались в запасе
9
Филип Валенчич
АП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
30
Peder Vogt
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
17
Christopher Cheng
ЦФ
18
Ромен Гэлл
ЦП
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Хаугесунд - Стабек
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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