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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Буде-Глимт
Стабек - Буде-Глимт: обзор матча 30 июля 2020
Стабек
30.07.2020, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
2 : 2
Завершен
Буде-Глимт
23'
M. Solheim
13'
У. Салтнес
18'
K. Junker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Буде-Глимт
87'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
K. Junker
Замена
Й. Исаксен
️️️️
T. Lumanza
84'
71'
Замена
S. Skytte
️️️️
С. Фет
Замена
M. Lundal
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
68'
Замена
K. Kinoshita
️️️️
Э. Ботхейм
67'
66'
Желтая карточка
М. Лоде
Желтая карточка
О. Валакер Эдвардсен
54'
53'
Желтая карточка
С. Фет
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
45'
41'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
ГОЛ! 1:2!
M. Solheim
Пас отдал
О. Валакер Эдвардсен
23'
18'
ГОЛ! 0:2!
K. Junker
13'
ГОЛ! 0:1!
У. Салтнес
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
21
Magnus Lundal
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
1-3-5
12
Сандберг
21
Ханше-Ольсен
32
Бохинен
67
10
Ветлесен
26
20
Эдвардсен
22
Ботхейм
17
5
3-1-3-2-1
22
Смитс
2
Лоде
2
Сампстед
15
Бьоркан
7
Берг
14
Салтнес
19
Фет
18
Мое
11
Зинкернагель
10
Хеуге
77
67
6
Исаксен
6
Исаксен
67
20
Эдвардсен
21
21
20
Эдвардсен
22
Ботхейм
19
19
22
Ботхейм
77
22
Бонифаци
22
Бонифаци
77
19
Фет
2
2
19
Фет
Остались в запасе
Стабек
Буде-Глимт
9
Филип Валенчич
АП
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
12
Никита Хайкин
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
9
Филип Валенчич
АП
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Стабек - Буде-Глимт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
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