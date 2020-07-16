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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Сарпсборг 08
Стабек - Сарпсборг 08: обзор матча 16 июля 2020
Стабек
16.07.2020, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
1 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
43'
У. Ветлесен
47'
Й. Солтведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Сарпсборг 08
Желтая карточка
K. Kinoshita
90'
+2
87'
Замена
M. Abdellaoue
️️️️
Й. Ларсен
Замена
K. Kinoshita
️️️️
M. Lundal
86'
82'
Замена
М. Офкир
️️️️
Й. Солтведт
72'
Замена
S. Bojang
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
72'
Замена
С. Ярль
️️️️
И. Кулибали
Замена
Р. Гэлл
️️️️
У. Ветлесен
70'
64'
Желтая карточка
O. JÃ¸rgen Halvorsen
64'
Желтая карточка
Д. Линдсет
47'
ГОЛ! 1:1!
Й. Солтведт
Пас отдал
Й. Ларсен
ГОЛ! 1:0!
У. Ветлесен
43'
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
39'
Замена
M. Lundal
️️️️
D. Maatsen
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
30
Peder Vogt
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
25
Александер Якобсен
ЛВ
22
Aslak Falch
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
1-3-5
12
Сандберг
21
Ханше-Ольсен
32
Бохинен
67
10
Ветлесен
26
11
20
Эдвардсен
17
5
2-4-5
3
Наэсс
4
Утвик
48
Кулибали
10
Линдсет
6
Салетрос
17
Солтведт
91
5
16
7
14
Ларсен
11
21
21
11
10
Ветлесен
18
Гэлл
18
Гэлл
10
Ветлесен
19
19
7
2
2
7
17
Солтведт
11
Офкир
11
Офкир
17
Солтведт
48
Кулибали
55
Ярль
55
Ярль
48
Кулибали
14
Ларсен
21
21
14
Ларсен
Остались в запасе
Стабек
Сарпсборг 08
30
Peder Vogt
ЦФ
9
Филип Валенчич
АП
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
22
Aslak Falch
ЦФ
25
Александер Якобсен
ЛВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
30
Peder Vogt
ЦФ
9
Филип Валенчич
АП
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
Остались в запасе
22
Aslak Falch
ЦФ
25
Александер Якобсен
ЛВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Стабек - Сарпсборг 08
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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Стабек
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
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2021.02.15 12:11
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Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
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