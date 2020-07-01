Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Стремсгодсет
Стабек - Стремсгодсет: обзор матча 01 июля 2020
Стабек
01.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
2 : 0
Завершен
Стремсгодсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Стремсгодсет
88'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
K. Tokstad
85'
Желтая карточка
K. Tokstad
Замена
Й. Исаксен
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
83'
Замена
Н. Йенссен
️️️️
M. Solheim
83'
Замена
D. Maatsen
️️️️
Р. Гэлл
72'
58'
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
А. Лейфссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
64
Sebastian Pop
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
2-3-5
12
Сандберг
3
21
Ханше-Ольсен
32
Бохинен
10
Ветлесен
18
Гэлл
26
20
Эдвардсен
17
21
5
2-3-5
16
Михра
2
Микельсон
19
Лейфссон
8
Хове
10
Штенгель
10
Икаунекс
14
Мава
23
20
Майгаард
11
15
Салвесен
20
Эдвардсен
6
Исаксен
6
Исаксен
20
Эдвардсен
5
5
Йенссен
5
Йенссен
5
18
Гэлл
11
11
18
Гэлл
11
18
Стеневик
18
Стеневик
11
19
Лейфссон
9
9
19
Лейфссон
Остались в запасе
Стабек
Стремсгодсет
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
67
Tortol Lumanza
ЦП
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
67
Tortol Lumanza
ЦП
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Стабек - Стремсгодсет
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
Новости команд
Все
Стабек
Стремсгодсет
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+