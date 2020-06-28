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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Стабек
Мольде - Стабек: обзор матча 28 июня 2020
Мольде
28.06.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
4 : 1
Завершен
Стабек
20'
М. Эйкрем
55'
Э. Кнутсон
59'
Л. Джеймс
90+4'
О. Омойджуанфо (П)
61'
У. Ветлесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Стабек
90'
+4
Желтая карточка
Э. Бохинен
ГОЛ с пенальти! 4:1!
О. Омойджуанфо
90'
+4
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Э. Хестад
83'
82'
Замена
M. Lundal
️️️️
T. Lumanza
Желтая карточка
М. Эллингсен
76'
70'
Желтая карточка
У. Ветлесен
Желтая карточка
Й. Китолано
70'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
М. Эйкрем
69'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Л. Джеймс
69'
61'
ГОЛ! 3:1!
У. Ветлесен
ГОЛ! 3:0!
Л. Джеймс
Пас отдал
Й. Китолано
59'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кнутсон
55'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Э. Андерсен
55'
Желтая карточка
М. Эйкрем
42'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Эйкрем
Пас отдал
Э. Хестад
20'
18'
Замена
K. Kinoshita
️️️️
Л. Касси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
17
Лук Касси
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Линде
25
Китолано
15
Бьорнбак
6
Эллингсен
2
Уинго
14
Эушнес
8
Хуссэйн
5
Хестад
23
Эйкрем
23
Андерсен
90
Джеймс
2-4-4
12
Сандберг
21
Ханше-Ольсен
3
17
Касси
10
Ветлесен
67
32
Бохинен
20
Эдвардсен
17
26
5
23
Андерсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
23
Андерсен
23
Эйкрем
10
Кристенсен
10
Кристенсен
23
Эйкрем
5
Хестад
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
90
Джеймс
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
90
Джеймс
67
21
21
67
17
Касси
19
19
17
Касси
Остались в запасе
Мольде
Стабек
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Мольде - Стабек
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
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