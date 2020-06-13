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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хобро - Хорсенс
Хобро - Хорсенс: обзор матча 13 июня 2020
Хобро
13.06.2020, суббота, 18:00
Дания. Суперлига, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Хорсенс
19'
I. Louati
13'
Н. Брок-Мадсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хобро - Хорсенс
Замена
M. Skjellerup
️️️️
П. Александер Киркеволд
86'
Замена
J. Tjornelund
️️️️
M. Haarup
77'
76'
Замена
Э. Машович
️️️️
Н. Брок-Мадсен
59'
Замена
O. Drost
️️️️
П. Теркильдсен
59'
Замена
Й. Кьяер
️️️️
Л. Прип
Замена
Л. Дон Дидсон
️️️️
J. Damborg
46'
ГОЛ! 1:1!
I. Louati
Пас отдал
Э. Бабаян
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
Н. Брок-Мадсен
Пас отдал
Й. Торсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хобро
1
Jesper Rask
ВР
0
P. J. Boge
ЦЗ
2
Simon Jakobsen
ЦЗ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
0
J. Damborg
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦП
0
I. Louati
ЦФ
Главный тренер
Йонас Даль
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Хобро
13
Adrian Kappenberger
ВР
0
J. Tjornelund
ЦЗ
0
B. Onkony
ЦЗ
6
Nicholas Gotfredsen
ЦЗ
28
Mathies Skjellerup
ЦП
32
Hamse Hussein
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
0
O. Drost
ЦФ
4-5-1
1
0
24
0
2
16
Киркеволд
12
Педерсен
0
11
Бабаян
12
Каппис
0
4-4-2
1
5
33
Людвиг
12
Лумб
11
18
Прип
15
2
Теркильдсен
18
Торсен
44
Брок-Мадсен
10
Ханссон
0
0
0
0
16
Киркеволд
28
28
16
Киркеволд
0
11
Дидсон
11
Дидсон
0
44
Брок-Мадсен
15
Машович
15
Машович
44
Брок-Мадсен
18
Прип
10
Кьяер
10
Кьяер
18
Прип
2
Теркильдсен
0
0
2
Теркильдсен
Остались в запасе
Хобро
Хорсенс
13
Adrian Kappenberger
ВР
0
B. Onkony
ЦЗ
6
Nicholas Gotfredsen
ЦЗ
32
Hamse Hussein
ЦП
Главный тренер
Йонас Даль
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
0
B. Onkony
ЦЗ
6
Nicholas Gotfredsen
ЦЗ
32
Hamse Hussein
ЦП
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
Главный тренер
Йонас Даль
Статистика матча Хобро - Хорсенс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хобро
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
3 : 2
08.07.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 5 тур
Хобро
2 : 3
05.07.2020
Рандерс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
4 : 0
16.06.2020
Хобро
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
ДС Арена
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Хобро
Хорсенс
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Российские клубы интересуются нападающим сборной Армении Бабаяном
2020.10.09 13:55
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Российские клубы интересуются нападающим сборной Армении Бабаяном
2020.10.09 13:55
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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