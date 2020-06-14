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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Шахтер
БАТЭ - Шахтер: обзор матча 14 июня 2020
БАТЭ
14.06.2020, воскресенье, 21:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Шахтер
61'
П. Нехайчик
78'
М. Скавыш
8'
И. Иванович
81'
Д. Подстрелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Шахтер
90'
+1
Желтая карточка
А. Сачивко
84'
Желтая карточка
И. Иванович
84'
Замена
A. Llullaku
️️️️
И. Иванович
Желтая карточка
А. Чичкан
82'
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. Подстрелов
79'
Желтая карточка
A. Llullaku
ГОЛ! 2:1!
М. Скавыш
Пас отдал
И. Стасевич
78'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Н. Милич
73'
71'
Замена
D. Bodul
️️️️
В. Лисакович
68'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
С. Баланович
67'
Желтая карточка
А. Селява
ГОЛ! 1:1!
П. Нехайчик
Пас отдал
B. Nastic
61'
Желтая карточка
Е. Яблонский
54'
Желтая карточка
И. Стасевич
54'
Желтая карточка
П. Нехайчик
28'
8'
ГОЛ! 0:1!
И. Иванович
Пас отдал
Н. Антич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
15
B. Nastic
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
33
Павел Нехайчик
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
77
Юрий Кендыш
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
7
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
0
B. Dubajic
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Шахтер
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
27
Александр Булычев
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
4-5-2
15
32
Филипович
6
Филипович
20
Волков
14
Яблонский
21
Драгун
33
Нехайчик
7
Стасевич
25
Бага
26
Милич
31
Чичкан
3-3-2-2
30
Гутор
4
Хадаркевич
20
Сачивко
5
Антич
5
Бурко
8
Селява
23
Баланович
77
Кендыш
37
Сзоке
7
Иванович
99
Лисакович
26
Милич
15
Скавыш
15
Скавыш
26
Милич
23
Баланович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
23
Баланович
99
Лисакович
0
0
99
Лисакович
7
Иванович
7
7
7
Иванович
Остались в запасе
БАТЭ
Шахтер
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
0
B. Dubajic
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
27
Александр Булычев
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
0
B. Dubajic
ЦФ
Остались в запасе
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
27
Александр Булычев
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча БАТЭ - Шахтер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
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2 : 3
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БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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