Динамо - Шахтер

|23 тур
|29 сентября, воскресенье
|19:00
|Динамо
|1:1
|Шахтер
|8 тур
|18 мая, суббота
|19:30
|Шахтер
|3:0
|Динамо
|23 тур
|29 сентября, воскресенье
|19:00
|Динамо
|1:1
|Шахтер
|8 тур
|18 мая, суббота
|19:30
|Шахтер
|3:0
|Динамо
|21 тур
|15 сентября, суббота
|18:30
|Шахтер
|0:0
|Динамо
|6 тур
|6 мая, воскресенье
|15:30
|Динамо
|0:0
|Шахтер
|28 тур
|27 октября, понедельник
|17:30
|Шахтер
|1:2
|Динамо
|23 тур
|14 сентября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|1:4
|Шахтер
|14 тур
|22 июня, воскресенье
|18:00
|Динамо
|3:0
|Шахтер
|3 тур
|11 апреля, пятница
|20:00
|Шахтер
|0:0
|Динамо
|30 тур
|9 ноября, суббота
|18:00
|Шахтер
|0:0
|Динамо
|25 тур
|29 сентября, воскресенье
|15:00
|Динамо
|1:0
|Шахтер
|16 тур
|8 июля, понедельник
|20:00
|Динамо
|1:1
|Шахтер
|5 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо
|30 тур
|4 ноября, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо
|20 тур
|12 августа, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|1:0
|Динамо
|9 тур
|7 мая, понедельник
|18:00
|Динамо
|1:2
|Шахтер
|29 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Динамо
|3:2
|Шахтер
|21 тур
|15 августа, понедельник
|20:00
|Шахтер
|1:3
|Динамо
|10 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Динамо
|0:2
|Шахтер
|25 тур
|19 сентября, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Динамо
|19 тур
|25 июля, воскресенье
|19:00
|Динамо
|0:1
|Шахтер
|8 тур
|7 мая, пятница
|20:00
|Шахтер
|2:4
|Динамо