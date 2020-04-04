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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Неман
Шахтер - Неман: обзор матча 04 апреля 2020
Шахтер
04.04.2020, суббота, 15:30
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Неман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Неман
Замена
В. Лисакович
️️️️
G. Diasamidze
85'
81'
Замена
️️️️
З. Марушич
Замена
L. Shindagoridze
️️️️
И. Иванович
69'
65'
Желтая карточка
А. Якимов
64'
Желтая карточка
Г. Кантария
Замена
D. Bodul
️️️️
A. Llullaku
62'
Желтая карточка
A. Llullaku
45'
+1
Желтая карточка
Ю. Кендыш
23'
Желтая карточка
С. Политевич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
7
Игор Иванович
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Неман
28
Danijel Stojković
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Зоран Марушич
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Шахтер
8
Александр Селява
ОП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
21
Lasha Shindagoridze
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Неман
78
Егор Хвалько
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
13
Дмитрий Иванов
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Гутор
66
Политевич
20
Сачивко
5
Бурко
23
Баланович
3
Матвейчик
0
77
Кендыш
98
Подстрелов
7
7
Иванович
4-4-3
4
Васильев
21
Слабашевич
8
Кантария
28
32
Марушич
24
Якимов
28
Забелин
46
Легчилин
92
Кадымян
88
Рассадкин
91
Дударь
7
Иванович
21
21
7
Иванович
7
0
0
7
0
99
Лисакович
99
Лисакович
0
Остались в запасе
Шахтер
Неман
8
Александр Селява
ОП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
78
Егор Хвалько
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
13
Дмитрий Иванов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
8
Александр Селява
ОП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Остались в запасе
78
Егор Хвалько
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
13
Дмитрий Иванов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Шахтер - Неман
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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