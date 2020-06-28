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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 28 июня 2020
Вильярреал
28.06.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
14'
П. Алькасер
44'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Валенсия
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
С. Чуквуэзе
89'
Замена
К. Бакка
️️️️
П. Алькасер
89'
Замена
М. Морланес
️️️️
С. Касорла
89'
Замена
М. Гомес
️️️️
Ж. Морено
80'
79'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Родриго
79'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
К. Солер
65'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Д. Парехо
Замена
Бруно
️️️️
В. Иборра
65'
50'
Желтая карточка
Х. Коста
46'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 2:0!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Касорла
44'
43'
Желтая карточка
У. Гильямон
41'
Замена
Х. Коста
️️️️
Х. Луис Гайя
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Ж. Морено
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Вильярреал
1
Андрес
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Бруно
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
6
Кинтилья
14
Торрес
39
Альбиоль
2
Гаспар
99
Ангисса
10
Иборра
8
Касорла
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
7
Морено
3-1-3-1-2
24
Силлессен
24
Флоренци
3
Паулиста
14
Гайя
22
Гильямон
10
Васс
7
Солер
10
Парехо
14
Торрес
19
Родриго
9
Гомес
21
Чуквуэзе
10
Онтиверос
10
Онтиверос
21
Чуквуэзе
7
Морено
16
Гомес
16
Гомес
7
Морено
8
Касорла
8
Морланес
8
Морланес
8
Касорла
10
Иборра
21
Бруно
21
Бруно
10
Иборра
9
Алькасер
70
Бакка
70
Бакка
9
Алькасер
14
Торрес
11
Гедеш
11
Гедеш
14
Торрес
7
Солер
7
Кан Ин
7
Кан Ин
7
Солер
14
Гайя
24
Коста
24
Коста
14
Гайя
10
Парехо
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
10
Парехо
19
Родриго
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Родриго
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
1
Андрес
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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