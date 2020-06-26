Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Спортинг
Белененсеш - Спортинг: обзор матча 26 июня 2020
Белененсеш
26.06.2020, пятница, 21:15
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 3
Завершен
Спортинг
9'
L.
21'
С. Коатес
36'
Ж. Кабрал
45+2'
Ж. Кабрал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Спортинг
87'
Замена
Р. Батталья
️️️️
Вендел
Желтая карточка
D.
84'
80'
Желтая карточка
Г. Плата
Замена
Д. Калила
️️️️
Т. Эшгайю
78'
Замена
R.
️️️️
Шоу
78'
73'
Замена
Р. Камашу
️️️️
С. Ристовски
Замена
A. Keita
️️️️
М. Кассьерра
68'
Замена
D.
️️️️
L.
67'
67'
Замена
И. Думбия
️️️️
М. Нуньес
46'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Ж. Кабрал
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ж. Кабрал
Желтая карточка
Э. Коффи
45'
+1
36'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Кабрал
Пас отдал
С. Ристовски
Желтая карточка
А. Сантуш
21'
21'
ГОЛ! 1:1!
С. Коатес
Пас отдал
Г. Плата
ГОЛ! 1:0!
L.
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
12
Эрве Коффи
ВР
12
Тибанг Пете
ЦЗ
66
Nuno Coelho
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
14
Шоу
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
77
Марко Матиас
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Вендел
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
0
A. Keita
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
Спортинг
40
Renan Ribeiro
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
4-3-3
12
Коффи
12
Пете
28
Лима
5
66
28
Эшгайю
14
Шоу
8
Сантуш
9
Кассьерра
7
77
Матиас
3-2-2-1-2
81
Максимиану
26
Борха
72
Куарежма
4
Коатес
33
Ристовски
25
Мендеш
27
Нуньес
8
Вендел
77
Кабрал
19
Плата
99
Шпорар
28
Эшгайю
2
Калила
2
Калила
28
Эшгайю
7
14
14
7
9
Кассьерра
0
0
9
Кассьерра
14
Шоу
75
75
14
Шоу
27
Нуньес
8
Думбия
8
Думбия
27
Нуньес
8
Вендел
6
Батталья
6
Батталья
8
Вендел
77
Кабрал
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
77
Кабрал
33
Ристовски
64
Камашу
64
Камашу
33
Ристовски
Остались в запасе
Белененсеш
Спортинг
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
40
Renan Ribeiro
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Педру Мендеш
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Остались в запасе
40
Renan Ribeiro
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Педру Мендеш
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Белененсеш - Спортинг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
Новости команд
Все
Белененсеш
Спортинг
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+