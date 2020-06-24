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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Пасуш де Феррейра
Тондела - Пасуш де Феррейра: обзор матча 24 июня 2020
Тондела
24.06.2020, среда, 21:00
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 3
Завершен
Пасуш де Феррейра
88'
Ж. Педру (П)
10'
D. Tanque
45'
D. Tanque
68'
Y. Tavares (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
Пепелу
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Денилсон
Желтая карточка
J. Rubio Toro
90'
89'
Замена
Б. Сантос
️️️️
Ж. Силва
89'
Замена
М. Баксиньо
️️️️
Педринью
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ж. Педру
88'
87'
Желтая карточка
Ж. Силва
Желтая карточка
Ж. Педру
82'
Замена
R. Alves
️️️️
Y. Tavares
77'
Замена
Шавьер
️️️️
R.
77'
72'
Желтая карточка
M.
68'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Y. Tavares
Замена
R. Fonseca
️️️️
Пите
65'
Замена
J. Rubio Toro
️️️️
R.
64'
63'
Желтая карточка
D. Tanque
63'
Замена
Денилсон
️️️️
D. Tanque
Замена
R. Valente
️️️️
М. Петкович
46'
46'
Замена
Уилтон
️️️️
Э. Феррейра
45'
ГОЛ! 0:2!
D. Tanque
Пас отдал
Педринью
10'
ГОЛ! 0:1!
D. Tanque
Пас отдал
Э. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
14
Клаудио Рамос
ВР
33
Марко Петкович
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
18
Пепелу
ЦП
20
Пите
ЦП
30
Richard
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Пасуш де Феррейра
87
Ricardo Ribeiro
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
8
Педринью
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
7
Жоау Амарал
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
8
Johnathan Rubio Toro
ЦП
0
R. Valente
ЦП
17
Joao Reis
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Пасуш де Феррейра
23
Marco Sousa
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
6
Bruno Teles
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
4
Andre Micael
ЦФ
8
Welthon
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
4-4-2
14
Рамос
33
Петкович
23
20
Феррейра
14
Сампайо
7
Мурильо
18
Пепелу
20
Пите
8
Педру
19
30
4-3-3
87
2
Силва
26
Маракас
44
5
Рябчук
8
Педринью
22
Карлос
46
Эустакиу
99
7
Феррейра
7
Амарал
23
34
34
23
30
8
8
30
33
Петкович
0
0
33
Петкович
19
16
Шавьер
16
Шавьер
19
20
Пите
99
99
20
Пите
8
Педринью
2
Баксиньо
2
Баксиньо
8
Педринью
2
Силва
30
Сантос
30
Сантос
2
Силва
99
10
Денилсон
10
Денилсон
99
7
Феррейра
9
Уилтон
9
Уилтон
7
Феррейра
Остались в запасе
Тондела
Пасуш де Феррейра
17
Joao Reis
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
4
Andre Micael
ЦФ
23
Marco Sousa
ВР
6
Bruno Teles
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
8
Welthon
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
17
Joao Reis
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
Остались в запасе
4
Andre Micael
ЦФ
23
Marco Sousa
ВР
6
Bruno Teles
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
8
Welthon
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Тондела - Пасуш де Феррейра
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
Новости команд
Все
Тондела
Пасуш де Феррейра
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