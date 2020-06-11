Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Витория Гимараеш
Белененсеш - Витория Гимараеш: обзор матча 11 июня 2020
Белененсеш
11.06.2020, четверг, 21:00
Португалия. Примейра, 26 тур
1 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
29'
Ф. Сако (АГ)
39'
Ж. Карлос Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Витория Гимараеш
Замена
D.
️️️️
Т. Пете
90'
+2
Желтая карточка
М. Матиас
89'
81'
Замена
E. Abouchabaka
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
81'
Замена
Рочинья
️️️️
М. Эдвардс
Желтая карточка
N. Coelho
73'
Замена
D.
️️️️
L.
70'
70'
Замена
O. John
️️️️
Давидсон
69'
Замена
Л. Бонатини
️️️️
Б. Дуарте
65'
Желтая карточка
Ф. Сако
39'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Карлос Тейшейра
Пас отдал
Ф. Анен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Сако
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
12
Эрве Коффи
ВР
12
Тибанг Пете
ЦЗ
66
Nuno Coelho
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
14
Шоу
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
5
Nilton Varela
ЦП
77
Марко Матиас
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Витория Гимараеш
1
Douglas Jesus
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
88
Пепе
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Давидсон
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
34
Danny
ЦП
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
14
Dieguinho
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Витория Гимараеш
55
Мигель Силва
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Victor García
ЦЗ
93
Elias Abouchabaka
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
0
O. John
ЦФ
3-4-3
12
Коффи
12
Пете
66
37
Силва
28
Эшгайю
8
Сантуш
5
14
Шоу
9
Кассьерра
7
77
Матиас
4-4-1-1
1
77
Сако
21
4
Бондаренко
29
Анен
10
Эдвардс
30
Эвангелиста
11
Давидсон
88
Пепе
10
Тейшейра
19
Дуарте
12
Пете
34
34
12
Пете
7
14
14
7
10
Эдвардс
10
Рочинья
10
Рочинья
10
Эдвардс
10
Тейшейра
93
93
10
Тейшейра
19
Дуарте
9
Бонатини
9
Бонатини
19
Дуарте
11
Давидсон
0
0
11
Давидсон
Остались в запасе
Белененсеш
Витория Гимараеш
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
55
Мигель Силва
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Victor García
ЦЗ
24
Mikel Agu
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Victor García
ЦЗ
24
Mikel Agu
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Белененсеш - Витория Гимараеш
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
Новости команд
Все
Белененсеш
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+